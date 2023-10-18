Дитину використали як "живу мотузку", щоб буксирувати зламану машину жвавою дорогою – відео

У Туреччині дитину використали як імпровізовану живу мотузку, щоб тягнути зламану машину жвавою дорогою.

Про це пише Daily Star.

Повідомляється, що інцидент стався на бульварі Ремзі Огуз Арик в Адані, коли власник буксиру подався на допомогу другові, у якого зламалася машина. Але він не мав буксирувального ременя, який допоміг би перемістити машину.

У ролику, опублікованому в мережі, видно, як натомість вони використовували маленького хлопчика, який тягнув машину. Дитина зачепилася ногами за автівку, що їхала попереду, а руками – за капот другої машини, коли обидва пробираються жвавою кільцевою розв'язкою.

Втім, невдовзі ноги дитини відриваються від першої машини. Неясно, як далеко вони збиралися їхати таким чином і чи вжила місцева влада будь-яких заходів щодо водіїв, особи яких не розкриваються.

Однак згодом дорослі зазнали критики за поводження з дитиною, оскільки глядачі стверджують, що їм слід більше цінувати життя хлопчика.

Життя у моїй країні неймовірно недооцінене. Життям треба дорожити

Адана ніколи не припиняє мене дивувати

У бідних суспільствах вартість товарів перевищує вартість людських життів. Дешевше використовувати людей замість обладнання не тому, що вони не змогли знайти мотузку, а тому, що платити за мотузку дорожче

Нагадаємо, чоловіка оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості. Він думав, що це помилка.

Читайте також: