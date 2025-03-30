Мати катувала дітей / © bbc.com

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У Нігерії батьки намагаються «покращити» колір шкіри своїх дітей, але часто це призводить до небезпечних наслідків.

Про це пише BBC News Україна.

32-річна Фатіма, мати з півночі Нігерії, дуже шкодує про використання засобів для відбілювання шкіри на своїх дітях. Під тиском сім’ї вона застосовувала креми для освітлення шкіри на всіх шістьох своїх дітей, і тепер, коли наслідки стали очевидними, вона стикається з тяжкими побічними ефектами. Її діти отримали серйозні опіки та шрами, а одна з доньок навіть закриває обличчя, щоб приховати сліди. Інша дитина стала ще темнішою після використання крему, а третя має білі шрами на губах та колінах. Найменша дитина страждає від довго незагойних виразок на шкірі.

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Фатіма зазначає, що її матір завжди ставилася краще до дітей її сестри, які мали світлішу шкіру, і це її глибоко ображало. Під впливом цієї дискримінації вона вирішила відбілювати шкіру своїх дітей, купуючи креми в супермаркетах без рецепта лікаря. Спочатку результати здавалися позитивними, і її родина ставилася до її дітей з більшою увагою, але з часом з’явилися серйозні наслідки, як опіки та шрами.

Відбілювання шкіри є поширеною практикою в Нігерії, де, за даними ВООЗ, 77% жінок регулярно використовують такі продукти. Ці креми часто містять шкідливі інгредієнти, такі як кортикостероїди, гідрохінон, ртуть та коєву кислоту, які можуть призвести до серйозних проблем зі шкірою, таких як дерматит, висипання, а також отруєння та пошкодження органів. Відбілювання шкіри може також викликати постійне зниження еластичності шкіри, що спричиняє важчі загоєння ран.

Окрім того, багато жінок у Нігерії також практикують відбілювання шкіри своїх дітей, вважаючи це способом захистити їх від дискримінації через колір шкіри. Жінки намагаються створити своїм дітям «кращий» шанс у житті, вірячи, що світла шкіра є ознакою краси і багатства. Ця практика, що має культурне коріння, стає все більш поширеною, і часто мами передають її своїм дітям.

Відбілювальні креми можна купити без рецепта, а їх виготовлення відбувається часто без будь-якої перевірки безпеки. Продавці змішують креми на замовлення, додаючи інгредієнти, які часто перевищують допустимі норми. Деякі жінки навіть використовують креми, призначені для дорослих, для своїх дітей, не замислюючись про можливі наслідки.

Фатіма зізнається, що її діти зазнали не лише фізичних, але й соціальних наслідків. Через відбілювання шкіри вони стикалися з дискримінацією, а старші доньки втратили можливість знайти чоловіків через стереотипи, пов’язані з наркозалежністю через зміни кольору їх шкіри. Їх ображали, називаючи наркозалежними, через контраст кольору шкіри на різних частинах тіла, що є типічним для людей, що використовують відбілюючі креми.

Ситуація з відбілюванням шкіри настільки серйозна, що в 2023 році в Нігерії було оголошено надзвичайний стан, і влада намагається контролювати поширення таких продуктів. Вони проводять рейди на ринках і намагаються вилучати небезпечні інгредієнти, але, оскільки багато продуктів є нелегальними і мають замасковані компоненти, ефективно боротися з цією проблемою вкрай важко.

Фатіма тепер просить інших батьків не повторювати її помилок. Вона сподівається, що її історія стане попередженням для інших, щоб уникнути використання відбілюючих кремів, оскільки побічні ефекти можуть бути дуже серйозними, а шрами на її дітях залишаться на все життя.

Нагадаємо, в Індії мавпа забігла у будинок, де мати годувала новонароджену дитину, вкрала її і покалічила.