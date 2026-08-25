"Діти знають матюків більше, ніж слів": в Україні хочуть заборонити обсценну лексику в музиці

В Україні хочуть заборонити пісні з нецензурною лексикою / © ru.freepik.com

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В Україні пропонують на законодавчому рівні заборонити пісні з нецензурною лайкою, а для артистів і продюсерів, які створюють та поширюють подібний контент, запровадити відповідальність.

Таку ініціативу зареєстрували на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України.

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Зазначимо, що наразі петиція не набирає потрібної кількості голосів. Вона має всього 45 голосів з 25 тисяч необхідних.

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На думку ініціатора звернення, масове використання обсценної лексики у піснях стає звичним для молодої аудиторії та деформує мовну поведінку найменших слухачів. Тому, на думку автора, діти в малому віці знають вкрай багато нецензурних слів.

«Музика є одним із найсильніших інструментів впливу на свідомість дітей. Лайка у піснях стає модою, яку діти копіюють у повсякденному житті», — пише автор Антон Шаріпов.

Чоловік додає, що тривожні тенденції від прослуховування музики з нецензурними словами проявляються вже з раннього віку:

«Діти у віці 5–6 років знають більше лайливих слів, ніж слів із тлумачного словника».

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Крім того, на переконання автора, поширення такого контенту прямо впливає на формування агресивної поведінки та зневагу до базових культурних норм.

У зв’язку з цим від уряду вимагають вжити заходів для обмеження поширення подібного музичного продукту. Зокрема, у зверненні пропонується ініціювати законодавчу заборону на випуск і поширення пісень із нецензурною лайкою, запровадити відповідальність для виконавців і продюсерів, які створюють та поширюють такий контент, а також активно підтримувати розвиток якісної музики.

У петиції йдеться, що це є питанням формування поваги, доброти та культурних цінностей.

Збір підписів під петицією розпочався 21 серпня 2026 року. Для того, щоб Кабінет Міністрів офіційно розглянув це звернення, воно має заручитися підтримкою 25 тисяч громадян.

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Нагадаємо, народні депутати подали до парламенту законопроєкт №15430, який забороняє вмикати пісні держави-агресора у закладах сфери обслуговування та торгівлі задля захисту інформаційного простору й припинення виплат роялті.

Чинні символічні штрафи пропонують замінити суттєвими санкціями, що залежатимуть від систематичності порушень протягом року. Зокрема, за перше порушення передбачено штраф від 8 500 до 17 000 гривень, за друге — від 17 000 до 85 000 гривень, а за третє та кожне наступне — від 85 000 до 170 000 гривень.

Новий механізм контролю не передбачатиме компромісів чи термінів на усунення проблеми, а право на персональне обслуговування мовою клієнта офіційно не поширюватиметься на музичний супровід.

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