Дітям нічого: жінка залишила у спадок 2,8 млн доларів домашнім улюбленцям

Літня жінка з Китаю вирішила залишити свій статок у 20 мільйонів юанів (2,8 мільйона доларів США) своїм котам і собакам і нічого не віддати дорослим дітям.

Про це пише SCMP.

Пенсіонерка на прізвище Лю із Шанхая декілька років тому склала заповіт, у якому залишила своїм трьом дітям гроші та майно. Однак вона передумала щодо спадщини, оскільки її діти не відвідували її і не дбали про неї, коли вона хворіла. Крім того, вони рідко зв'язуються з нею.

Поряд з нею лише її домашні коти та собаки.

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Вона змінила свій заповіт і наполягла на тому, щоб усі її гроші були спрямовані на догляд за її домашніми тваринами та їхніми нащадками після її смерті.

Місцева ветеринарна клініка була призначена розпорядником її спадщини та відповідає за догляд за тваринами.

Хоча Лю хотіла залишити всі свої гроші безпосередньо тваринам, це незаконно в Китаї, за словами Чень Кая, чиновника зі штаб-квартири Центру реєстрації заповітів країни в Пекіні.

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"Проте є альтернативи для вирішення цієї проблеми", - сказав Чень. "Нинішня воля Лю — одностороння, і ми порадили б їй призначити людину, якій вона довіряє, для спостереження за ветеринарною клінікою та забезпечення належного догляду за домашніми тваринами", — додав він.

Інший чиновник із східно-китайського відділення Китайського центру реєстрації заповітів повідомив, що вони попередили Лю про ризики передачі всіх її грошей до рук клініки для тварин ще до того, як вона склала свій остаточний заповіт.

"Ми сказали Лю, що якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди зможе знову змінити свій заповіт", - сказав чиновник.

Історія Лю спричинила жваву онлайн-дискусію про спадщину та сім'ю.

Наскільки вона, мабуть, була розчарована і вбита горем, ухваливши рішення нічого не залишати своїм дітям

Чудова робота. Якщо моя дочка в майбутньому погано зі мною поводитиметься, я теж залишу свій будинок іншим.

Нагадаємо, спадкоємиця роздає 25 мільйонів євро незнайомцям, оскільки "не зробила нічого, щоб заслужити на це". Вона вирішила роздати їх 50 абсолютно незнайомим людям за новою схемою.

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