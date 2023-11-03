Дітям щодня доводиться перетинати міст із труби та мотузки через річку з алігаторами (фото)

Це один зі способів дістатися до школи.

Похід до школи може здатися учням досить складним, але понад 70 школярів із Вілли Лейді, неподалік прибережного міста Санта-Марта, Колумбія, щодня ризикують своїм життям, щоб дістатися класу.

Про це пише nypost.com.

Так, щоб потрапити до школи, дітям доводиться перетнути імпровізований міст через річку Гайра, що кишить алігаторами. Цей "міст" зроблений із труби, яка постачає водою все місто, а також мотузки.

Імпровізований міст через річку з алігаторами / Фото: Jam Press Vid

"Попередній міст був побудований нашими власними силами, але він почав руйнуватися в січні цього року", - розповіла місцевим ЗМІ мама Доріса Фадул. "Це був дерев'яний міст, який ми зробили самі, і 1 липня він повністю звалився".

Вона сказала, що батьки благали міську раду збудувати безпечніший міст, "але вони їх проігнорували".

"Просто зараз діти ризикують бути віднесеними річкою, тому що у них немає пристойного мосту, який можна було б перетнути", - пояснила вона.

Кожен повинен використовувати міст, якщо хоче покинути район, і це піддає людей "ризику".

"Якщо мосту немає, нам доведеться використовувати трубу, яка постачає нас питною водою", - сказала вона. "Діти, люди похилого віку, вагітні жінки, всі".

Імпровізований міст через річку з алігаторами / Фото: Jam Press Vid

Едуардо Фадул, який допоміг побудувати перший міст, що рухнув, "багато разів стукав у двері мера", вимагаючи побудувати новий міст.

"Ми також поінформували офіс управління ризиками Санта-Марти. Нам обіцяли міст, але не поставили", - сказав Фадул.

Фадул сказав, що коли рівень води падає, люди можуть використати пліт іншого місцевого жителя, щоб перетнути воду.

"Але коли річка висока, не можна ризикувати своїм життям чи життям дітей, тому настав час переходити річку трубою", — пояснив він.

Імпровізований міст через річку з алігаторами / Фото: Jam Press Vid

Влада не повідомила мешканців, коли вона планує побудувати новий міст.

Місто розташоване поряд з Ель-Родадеро, одним із найпопулярніших пляжних міст Колумбії.

Нагадаємо, жінка пропустила рейс і доганяла літак злітною смугою. Вона кричала на пілота та намагалася привернути його увагу.

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