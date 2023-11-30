Дівчина дістається роботи літаком, долаючи понад 2200 км: скільки вона витрачає грошей (відео)

За останні декілька років у США різко зросла оренда житла та вартість за поїздки на роботу, і багато людей вважають за краще працювати з дому, коли це можливо. Одна робітниця розповіла, що дістається до роботи своєї мрії літаком.

Про це пише Business Insider.

22-річна Софія Челентано каже, що вона вважає за краще прокидатися о 3:45 ранку, щоб подолати 1100 км літаком з Південної Кароліни до роботи в офісі в Нью-Джерсі, тому що це дешевше, ніж орендувати житло поблизу. Щоправда з'являтися в офісі їй необхідно раз на тиждень.

Бажаючи пройти стажування, але турбуючись про переїзд до цього району, оскільки це буде дуже дорого, Софія підрахувала, що дешевше літати туди й назад між штатами, аніж постійно жити у Нью-Джерсі та ходити на роботу пішки.

Челентано пояснила: "Я проходжу 10-тижневе гібридне стажування в рекламному агентстві. Від мене потрібно перебувати в офісі в Нью-Джерсі один день на тиждень, тому замість того, щоб поселитися біля мого офісу, я живу зі своєю сім'єю в Південній Кароліні і дістаюся роботи літаком. Мій рейс о 6:30 ранку. Одна з моїх улюблених частин моїх поїздок на роботу - це можливість побачити схід сонця з вікна літака, це просто чудово".

Після приземлення о 8-й ранку вона сідає в таксі на 45 хвилин, щоб до 9-ї ранку дістатися свого робочого місця. Софія бронює авіаквитки "за три-чотири тижні" заздалегідь, щоб вони були дешевшими. Вона додала: "Мої авіаквитки туди і назад коштують близько 100 доларів, а потім я плачу близько 100 доларів за Uber між офісом та аеропортом. Якби я жила у районі Нью-Йорка чи Нью-Джерсі, я витрачала би тисячі доларів на місяць лише на оренду".

Нагадаємо, пара влаштувала розкішне та гучне весілля в літаку. На незвичайне свято завітало понад 300 гостей.

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