Дівчина дізналася, що її хлопець одружений, та об'єдналася з його дружиною заради помсти

Жінку похвалили за "культову" помсту своєму бойфренду після того, як вона дізналася, що у нього вдома є дружина.

Вона розповіла на Reddit, як почала зустрічатися з чоловіком, який стверджував, що розлучається з дружиною після того, як їхні стосунки розпалися – але, на її превеликий подив, все це було брехнею.

"Я дізналася, що мій хлопець мав дружину і насправді не розлучався з нею, як він казав. Я дізналася, тому що його дружина написала мені повідомлення! Мабуть, він вже не вперше це робить".

Також читайте Пішла за вказаною адресою: жінка викрила бойфренда у зраді завдяки одному застосунку

Бажаючи помститися йому, вона розробила план, щоб запаморочити йому голову, назвавши його "План Мамбо №5".

Вона додала: "Я створила декілька фейкових акаунтів, використовуючи різні телефонні номери з віртуальних eSIM-карт, і надсилала йому повідомлення з різних платформ, щоб мало такий вигляд, ніби у нього був різний спосіб спілкування з кожною дівчиною, щоб тримати їх окремо, тобто він спілкувався з Ритою в Instagram, з Монікою у Facebook тощо. А надіслані повідомлення були версією тексту з альбому Mambo no. 5 Лу Беги. Ось які вони були... Моніка – ти потрібен мені в моєму житті. Еріка – мені було так добре, коли ти тр**нув мене на боку. Рита – ти все, що мені потрібно для щастя. Тіна – я знаю, що це складно, але я не можу без тебе. Сандра – я сумую за тобою в спортзалі, чому ти більше не тренуєшся? Сподіваюся, що це не через наші спільні сеанси після тренування. Мері – коли ти приїдеш на наступну ночівлю? Джессіка – я тут, якщо тобі потрібно поговорити. Я намагалася дотримуватися оригінального тексту "Toxic as f*** Mambo No. 5", так само, як і в оригіналі".

Вона надсилала повідомлення у "змішаному порядку", сподіваючись, що він не зациклиться – і сиділа та спостерігала, як його голова йде обертом від кожного прямого повідомлення. Вона сказала: "Я повідомила його дружину, що я задумала, і ми по черзі протягом декількох тижнів "відкривали" ці повідомлення. Вираз страху, коли я просила скористатися його телефоном з різних причин, був безцінним. Потім, після декількох тижнів розваг, які перетворили його життя на пекло, і коли вона розібралася зі своїми справами і найняла адвоката, ми обидві кинули його. Я знаю, що це було дріб'язково, але моя внутрішня феміністка досі радіє, використовуючи цю жінконенависницьку пісню, щоб помститися".

Коментуючи її допис, одна користувачка написала: "Мені шкода, що вас так обдурили, і я рада, що ви змогли налагодити своє життя без цього мудака. Це було смішно і ви зробили добру справу для свого життя і життя його дружини. Респект". Інший юзер додав: "Ця жінка тижнями відволікала чоловіка, щоб у його дружини з'явився шанс навести лад у своїх справах і розірвати погані стосунки. Для мене це іконічно".

Нагадаємо, вагітна жінка шокована 22-річним романом чоловіка з її мамою. Як виявилося, він батько її братів-близнюків.

Читайте також: