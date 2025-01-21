Дівчина кинула свого нареченого в день їхнього весілля: що сталося (фото)

Ранок дня весілля має бути сповнений хвилювання і нервів, але для однієї нареченої це було не так – вона все скасувала, обмежившись коротким коментарем, поки її наречений лежав поруч із нею.

Про це пише Mirror.

Алексіс, якій на той час було 23 роки, розповіла, що була "налякана" тим, що всі її зненавидять, після того, як ухвалила сміливе рішення зупинити своє весілля, організація якого коштувала 36000 доларів. Це було ще важче, оскільки Алексіс фактично спала в ліжку зі своїм нареченим, коли зрозуміла, що робить велику помилку.

Хоча це був неймовірно складний вибір, особливо вранці в день весілля, Алексіс каже, що це було "найкраще рішення", яке вона коли-небудь ухвалювала.

Пара, яка познайомилася в старшій школі у віці 16 років і виховує чотирирічну доньку, протягом декількох років мала періодичні стосунки, які то спалахували, то згасали. Попри те, що Алексіс знала, що не була по-справжньому щасливою, вони мали одружитися в Гантінгтоні, штат Індіана, США, 16 квітня 2023 року. Однак, коли настав цей день, Алексіс, яка на той час була безробітною, прокинулася і просто "знала, що мусить скасувати весілля". Вона звернулася до свого партнера і сказала: "Ми не можемо одружитися сьогодні".

Згадуючи той знаменний день, Алексіс, яка живе у Форт-Вейні, штат Індіана, США, поділилася: "Я не думаю, що я справді коли-небудь робила щось важче. Я відчувала, що це було рішення, яке я щойно ухвалила, але майже не мала права голосу. Я не мала контролю над ним. Було близько 6-ї ранку. Я сказала: "Вибач, ми не можемо сьогодні одружитися". Він подивився на мене і заснув. Я пішла до іншої кімнати і зателефонувала мамі. Моя сестра розмовляла з іншими членами сім'ї, кажучи їм, що я не збираюся через це проходити. Я хотіла, щоб він забрав нашу доньку, щоб я могла піти, тому що я не хотіла бути там, коли всі прокинуться і зрозуміють, що я не збираюся виходити заміж. Я знову розбудила його і сказала: "Мені потрібно, щоб ти пішов і забрав її". Він був дуже збентежений, і я сказала: "Ми не одружуємося сьогодні". Він подивився на мене і запитав: "Про що ти говориш?". А я відповіла: "Ти справді думаєш, що це шлюб?". Він встав і забрав її, а я пішла. Я не хотіла, але знала, що мушу. Я проплакала весь день. Це було жахливо. Я сприйняла це важче, ніж він. На той час я була матір'ю-домогосподаркою, тож у мене нічого не було. У мене не було роботи, не було власних грошей. Все було його".

Алексіс / Фото: Kennedy News and Media

Мама-одиначка забирала доньку до себе додому, де вона проводила час із матір'ю, перш ніж повернулася до своєї старої квартири без свого партнера. Хоча Алексіс зізналася, що після весілля була в "поганому стані", зараз вона вважає, що зробила правильний вибір.

Вона каже: "Одразу після того я пошкодувала, що не пройшла через це. Я пам'ятаю, що подумала, було близько 3 години дня, "я б вже була заміжня". Я просто не могла повірити, що ухвалила таке рішення. Я дуже шкодувала про це, напевно, деякий час. Потім дійшло до того, що я була дуже щаслива, що зробила це. Я знала, що не була щаслива у стосунках. Я просто завжди намагалася змусити себе повірити, що була щаслива, тому що кохала його. Це те, що завжди буде зі мною, і це травма, яку, я думаю, я завжди носитиму з собою, але я знайшла спосіб впоратися з нею і краще її пережити. Але я думаю, що це було абсолютно найкраще рішення для мене і моєї доньки. Моя донька була, мабуть, найбільшою причиною мого від'їзду. Я дійшла до того, що якщо я не можу зробити це для неї, то це просто несправедливо. Це її єдине дитинство, і я відповідаю за нього. Кожного разу, коли я бачу його, це нагадування про те, чому я пішла. Іноді, коли вже пізно вночі, я лежу в ліжку, самотня, і думаю: "О, як би я хотіла, щоб моя сім'я повернулася". Я думаю лише про хороші часи, а потім знову бачу його, і це знову і знову нагадує мені про погане, яке переважує все хороше. І тому я пішла".

Пара заручилася 2020 року, невдовзі після народження їхнього первістка, але Алексіс пояснила, що їхні стосунки то з'являлися, то зникали між 2019 і 2023 роками. Жінка сказала: "Наші стосунки не були хорошими. Ми були молоді, дурні. Ми навмисно завели дитину рано, про що я ніколи не пошкодую. Він дав мені найкраще, що було в моєму житті. Я назавжди вдячна йому за це. Після народження моєї доньки ми декілька разів розлучалися і декілька разів сходилися. Я думаю, що у мене було три або чотири каблучки, тому що ми часто розлучалися. Нарешті 2022 року ми почали планувати весілля. Це мало бути красиве весілля. Я була дуже схвильована. Я думаю, що для мене все змінилося".

Алексіс у весільній сукні / Фото: Kennedy News and Media

Відтоді Алексіс, нині студентка-медсестра, поділилася своєю історією в TikTok з фотографіями з дня свого весілля. На одній світлині Алексіс позує у день, коли вона зі сльозами на очах покидала свого нареченого, а на іншій – 16 місяців потому, коли вона щасливо дивиться в камеру.

Багато користувачів TikTok в коментарях похвалили Алексіс за її "сміливе" рішення:

Вітаю, що поставила себе на перше місце

Це, мабуть, було так складно

Ти така хоробра. Будь-яка людина не вчинила б так, навіть якби відчувала це

Інші ставили під сумнів вибір моменту, щоб оголосити про розрив:

Чому саме в цей день?

Чому люди завжди чекають дня весілля? Це ж так страшно

Однак, ухваливши для себе правильне рішення, мама-одиначка тепер заохочує всіх, хто "ставить під сумнів" їхні стосунки, піти геть. Вона поділилася: "Я б сказала будь-кому, що якщо у вас виникло запитання, чи варто вам розлучатися, то розлучайтеся. І ви можете повернутися, а можете і не повернутися, і це може бути найкращим рішенням, яке ви коли-небудь ухвалювати. Я досі не можу повірити, що зробила це. Бувають моменти, коли важко, але я нагадую собі, що знайду когось, хто любитиме мене і мою доньку. Я не можу дочекатися, коли одного дня вийду заміж. Я не можу дочекатися, коли у мене буде більше дітей".

Нагадаємо, чоловік заявив про розлучення через поведінку коханої на вечірці у подружки. Він збентежений і відчув неповагу до неї.

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