Дівчина купила за 2 долари намисто, яке виявилося втраченим витвором мистецтва: скільки воно коштує

Американка була приголомшена, виявивши, що намисто, яке вона купила у комісійному магазині за 2 долари, насправді було втраченим витвором мистецтва вартістю 3000 доларів.

Про це пише nypost.com.

Цього літа 23-річна Джесс Сміт робила покупки у своїй улюбленій крамниці в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, і, як завжди, попрямувала до вішалки з намистами.

Поки вона рилася довкола, то помітила "дуже велике неонове та напівпрозоре намисто" у міксі, яке привернуло її увагу, як вона пояснила у тепер уже вірусному TikTok.

Намисто / Фото: скриншот з відео

Сміт оглянула прикрасу і помітила у кутку підпис із роком 1973, але не змогла розібрати, що це означає. Вона вирішила купити намисто та заплатила за свою економну знахідку 2 долари.

Все ще заінтригована дивною прикрасою, Сміт скористалася зворотним пошуком зображень в Інтернеті і врешті-решт знайшла художника Ааронела де Роя Грубера, робота якого була дуже схожа на її намисто.

Приголомшена Джесс зв'язалася з Фондом Ааронела де Роя Грубера і швидко отримала відповідь від команди, яка запропонувала їй принести намисто і подивитись деякі інші роботи. Митець зосередився на виробах з плексигласу в 60-х і 70-х роках і створив декілька намист, кожне з яких було єдиним у своєму роді.

Намисто Ааронела де Роя Грубера / Фото: instagram.com/aaronelderoygruber

Коли Сміт зустрілася з директором фонду, він зміг підтвердити, що її намисто справді було справжнім, та оцінив кольорову прикрасу у 3000 доларів.

Хоча вона могла продати намисто, Сміт вирішила залишити його у вигляді спеціальної позички фонду, щоб інші могли прийти та помилуватися цим унікальним твором.

"Я не вірю, що колись продам його", — зізналася вона.

Нагадаємо, чоловік виявив під килимом лист солдата до матері, написаний під час Першої світової війни. Він служив у американських експедиційних військах.

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