Дівчина лускає повітряні кульки сідницями на камеру: скільки вона заробляє на місяць (фото)

Блогерка розповіла про свій незвичайний спосіб заробітку грошей, лускаючи повітряні кульки сідницями.

Про це пише Daily Star.

Даніелла Мотта, у якої понад 50 тисяч фоловерів в Instagram, стверджує, що цей унікальний бізнес приносить їй близько 30 тисяч доларів на місяць.

Повідомляється, що 21-річна дівчина вперше почала використовувати цю практику як заробіток після того, як один із її шанувальників попросив її погратися з повітряною кулькою, луснувши її сідницями.

Модель подумала, що це замовлення на день народження, але незабаром зрозуміла, що багатьох людей це сексуально збуджує. І тепер вона лускає таким чином понад 20 повітряних куль на тиждень, заробляючи цілі статки.

Даніелла Мотта / Фото: instagram.com/dannimotta__

Вона сказала: "Я зрозуміла, що це фетиш, який дійсно існує. Людина отримує сексуальне задоволення за допомогою взаємодії з надувними іграшками – від повітряних куль до надувних ляльок або інших іграшок для дорослих. Деякі [фанати] просять мене пестити повітряні кульки й тертися об них, інші просять надути і луснути їх силою рук. Я серйозно ставлюся до прохань, поважаю фетиші кожної людини. Коли я вперше це зробила, то отримала багато переглядів і дуже привабливу фінансову віддачу. Я зробила те, що вони просили, і не шкодую про це, тому що побачила охоплення та позитивні результати".

Нагадаємо, тренер захотів збільшити пеніс та одягнув на нього пластину вагою 3 кг. Він думав, що зможе накачати член, як інші м'язи. Стало відомо, чим це закінчилося.

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