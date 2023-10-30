Дівчина неочікувано народила в таксі: пологи прийняла водійка (відео)

Водійка таксі розповіла, як стала акушеркою-аматоркою "за лічені секунди" після того, як у її машині народила пасажирка.

Про це пише NTK.

30-річна мешканка Бразилії Іара Сантуш погодилася на 6-кілометрову поїздку, щоб відвезти жінку та її свекруху з дому до лікарні.

Щойно вона прибула до пункту посадки, то зрозуміла, що її пасажирка перебуває на восьмому місяці вагітності. Під час поїздки у 21-річної Сенді несподівано розпочалися перейми.

Іара записала інцидент на камеру. На відео видно, як Сенді народжує просто на задньому сидінні.

Жінка народила в таксі / Фото: скриншот з відео

Іара запитує: "Що сталося, дівчинко?". Потім Сенді відповідає: "Голова!".

Водійка швидко зупинила машину, щоб вийти та допомогти.

"Я пройшла шлях від водійки до акушерки за лічені секунди", - розповіла місцевим ЗМІ жінка. "Я знала, що їй боляче, але не знала, що пологи відбудуться так швидко. Ми не припускали, що не встигнемо дістатися до лікарні, бо вона була так близько. Але дитина не хотіла чекати".

Маленькому Юре Адріану знадобилося лише декілька хвилин, щоб з'явитися на світ.

Тріо було всього за декілька метрів від лікарні, коли Іара зупинила машину і посигналила, щоб попередити медиків.

Повідомляється, що пуповина була навколо шиї хлопчика і водійка обережно розплутала її.

Вона каже, що "не відчувала страху" і "все ще перебуває в екстазі" від цього неймовірного моменту.

Пізніше лікарі прийшли і перерізали пуповину. Потім Сенді та Юре помістили до лікарні, і Іара змогла піти.

Мама, і син почуваються добре. Сенді, яка також має маленьку доньку, вже виписана.

31-річний батько Майкл Адріан, який на момент народження сина був на роботі, сказав місцевим ЗМІ, що він вдячний Іарі за допомогу.

Водійка таксі, яка прийняла пологи / Фото: скриншот з відео

Він сказав: "Для мене це зворушливе співчуття, яке вона проявила до моєї дружини. У мене немає слів. Я думаю, що ця водійка була справжньою знахідкою, бо не всі мають таке співчуття. Машина забруднилася, а вона навіть не захотіла брати гроші за поїздку".

Нагадаємо, жінка похизувалася, як помстилася колишньому-зраднику. Вона вирішила зіпсувати його густу шевелюру.

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