Дівчина неочікувано посивіла у 10 років: "Мене сприймали за бабусю" (фото)

З часом жінка відмовилася від фарби для волосся та прийняла свою зовнішність.

38-річна Євгенія Денісова з Сербії почала сивіти коли їй було всього 10 років.

Спеціалістка з маркетингу та розвитку бізнесу розповіла dailystar.co.uk, що спершу це вплинуло на неї негативно.

"Я була приголомшена, оскільки мені було всього 10 років - шокована і присоромлена. Я боялася знущань у школі і роками боролася з цією ганьбою, доки не вирішила відмовитися від фарби", - поділилася вона.

Євгенія думає, що успадкувала срібні локони від свого батька, який був майже повністю сивим у 30 років.

Фото: dailystar.co.uk

У 14 років дівчина почала фарбувати волосся хною, а пізніше фарбою. З часом вона припинила це робити, але таке рішення не минуло без внутрішньої боротьби.

"Це було важке рішення та місяці відчуття вразливості та невпевненості, коли я вперше відмовилася від фарби. Насправді я мала дві спроби змиритися зі своїм сивим волоссям. Це було вже за декілька років до того, як я вперше відмовилася від фарби, і мене так дратувала необхідність фарбувати коріння кожні 10–14 днів. Два дні після фарбування — і я вже могла бачити величезний контраст між моїм білим корінням, що росте, і темно-коричневим кольором по довжині. Проте, я продовжувала фарбувати волосся, жахаючись тому, якою може бути соціальна реакція, коли люди бачать мене повністю білою в моєму віці", - розповіла вона.

Фото: dailystar.co.uk

Втім, все змінилося, коли Євгенія народила сина. У неї не було часу фарбувати коріння і вона також не хотіла, щоб дитина відчувала запах токсичних хімікатів від фарби. Одного разу Денісова зрозуміла, що два місяці не фарбувалася. Жінка протрималася чотири місяці.

Але перед довгоочікуваною сімейною поїздкою, де жінка хотіла мати гарний вигляд, вона знову пофарбувала волосся і пошкодувала про це.

"Я пожалкувала, що дуже швидко пофарбувала волосся, особливо після того, як помітила, що моє біле коріння знову блищить на сонці. Саме тоді я зрозуміла, що шляху назад немає і знову почала відрощувати його", - поділилася вона.

Фото: dailystar.co.uk

На щастя, Євгенія ніколи не відчувала осуду за те, що вирішила припинити фарбувати волосся. При цьому вона мала один болісний досвід, коли її прийняли за бабусю її новонародженого сина.

Втім, жінка сказала, що відмова від фарби для волосся зробила її більш розкутою.

"Ви вчитеся бути добрим до себе, ви дізнаєтеся, хто ви є, і ви зустрічаєте справжнього себе, коли ви вільні від штучної краси та соціальних стандартів. Це може здатися дивним, але те, що я прийняла своє сиве волосся, зробило мене щасливішою людиною. Я сяю зсередини, і люди бачать це сяйво, а не моє волосся. Якщо ви сумніваєтеся в тому, щоб прийняти своє сиве волосся або прийняти інші особливості, які у вас можуть бути, спробуйте і подивіться, що принесе вам цей досвід — це буде багато позитивних моментів", - пояснила вона.

Євгенія додала, що тепер вона надихає інших.

Нагадаємо, 25-річна американка почала сивіти, коли їй було лише дев'ять років. До 12 років Зої посивіла на 10 відсотків, а повністю сивою стала у 21.

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