Дівчина, обличчя якої називали "кінським", наважилася на пластичну операцію: фото до і після

Дівчина, яка зареклася зустрічатися після того, як хулігани прозвали її "кінським обличчям" через неправильний прикус, нарешті знову почувається впевнено після того, як зробила операцію на щелепах.

Про це пише The Sun.

Олівія Бордман перенесла важку шестигодинну операцію, під час якої її верхня та нижня щелепи були зламані та висунуті вперед. Їй також зробили геніопластику, щоб змінити положення підборіддя.

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

29-річна дівчина відчайдушно мріяла про перевтілення після того, як у школі та університеті її мучили жорстокі хулігани через щелепу і великих зубів, що підірвало її впевненість у собі.

Творець трейлерів до фільмів і телесеріалів досягла критичної точки, коли їй стало складно говорити через неправильний прикус, що вражає її дихальні шляхи.

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

Олівія, родом з Манчестера, на початку цього року ухвалила доленосне рішення зробити операцію вартістю 25 000 фунтів стерлінгів, половина якої була покрита її медичною страховкою.

Через декілька тижнів після операції у вересні Олівія заявила, що отримала нове життя, високо оцінивши як оздоровчі, так і косметичні переваги процедури після того, як вона задокументувала її подорож у соціальних мережах.

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

Попри те, що Олівія побачить повні результати своєї операції лише через шість місяців або рік після того, як лягла під ніж, вона вже на сьомому небі від щастя через свою зовнішність, що змінилася.

"Вже зараз я така щаслива. Було так дивно бачити себе, я зітхнула з полегшенням. Я не можу припинити дивитись на свій профіль. Одна людина сказала, що я схожа на Кейт Бекінсейл, це смішно. Хтось навіть назвав мене супермоделлю, хоча я в жодному разі не вважаю себе такою, це просто мрія. Моє дихання тепер шалене. Я почуваюся набагато бадьорішою і відпочившою, мені здається, що мені легше дихати. Мені ще доведеться багато чого зцілити, але я вже можу сказати, що моя впевненість значно зросла, я так задоволена цим", - прокоментувала вона.

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

Олівія вперше почала соромитися своєї щелепи ще у школі, коли хулігани щодня ображали її зовнішній вигляд. Жорстокі коментарі тривали доти, доки їй не виповнилося 20 років, коли Олівія всерйоз задумалася про операцію на подвійній щелепі.

Вона сказала: "З мене знущалися протягом усієї середньої школи, протягом усього коледжу і навіть в університеті. Я завжди чула одне й те ж — кінська морда, бобер. Я усвідомлювала, що моє обличчя так відрізняється від решти. Мій ніс сформувався неправильно через щелепу, а очі сиділи неправильно. Я просто не хотіла зустрічатись. Я зустрічалася з досить добрими людьми, і мене завжди кидали. Це завжди змушувало мене почуватися невпевнено, це змушувало мене запитувати: "Що зі мною не так?". Це дуже вплинуло на мою впевненість. Мої щелепи росли надто сильно, а дихальні шляхи на рентгенівських знімках були дуже маленькими. У міру того, як я ставала старшою, ситуація ставала все гіршою, тому я знову спробувала звернутися до свого дантиста, але знову здалася і подумала, що зможу з цим жити. Мені виповнилося 27 років, і мені стало важко їсти, говорити, і моє занепокоєння зашкалювало. Я знала, що щось не так".

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

У січні минулого року Олівія досягла своєї межі, оскільки її здоров'я почало погіршуватися через неправильний прикус. Їй сказали, що неправильний прикус спричиняє апное уві сні, що призводить до зниження рівня кисню, що надходить до її мозку, і це спричиняє сплутаність свідомості та виснаження.

Це спонукало Олівію 27 вересня перенести операцію.

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

Дівчина пригадала: "Дійшло до того, що стало нестерпно боляче говорити. Я почувалася неймовірно стомленою. Я не могла вимовити жодного слова, і в мене боліла щелепа. Апное уві сні спричинило в мене таке сильне занепокоєння, що я навіть не могла перейти вулицю, тому що до мозку майже не надходив кисень. Операція була зроблена не лише заради естетики, а й заради мого здоров'я".

Олівія Бордман / Фото: KennedyNews

Після дводенного перебування в лікарні, чотирьох тижнів відсутності на роботі та місячної рідкої дієти Олівія нарешті отримала щелепу своєї мрії, але визнає, що їй ще доведеться пройти набагато більше лікування, перш ніж побачити повні результати.

Нагадаємо, жінка кардинально схудла на 120 кг і виявила страшну хворобу. Це врятувало її життя.

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