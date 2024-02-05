Дівчина перетворила мамин гараж на стильний мінібудинок: відео до і після

Дівчина показала, як перетворила гараж своїх батьків на чарівний мінібудинок.

У відеоролику користувачка TikTok, яка не мала коштів на власне житло, спершу показала глядачам, який вигляд мав гараж до переобладнання.

Приміщення було зовсім порожнім, зі стінами зі шлакоблоків і купами різних предметів, звалених у кутках. Друзі та члени сім’ї допомогли встановити двері, а стіни оштукатурили та пофарбували.

Була встановлена стильна дерев'яна підлога, а також стіни та сірі двері, щоб розділити гараж на різні кімнати.

Після ремонту гараж розміром 4,5х8м має невпізнанний вигляд.

Мінібудинок прикрашений затишними меблями, а в розі навіть є дров'яна піч. У ньому є кухня, спальня та ванна кімната з крихітною душовою кабіною.

Через вікно жінка може побачити чудовий краєвид на великий сад своїх батьків.

Нагадаємо, чоловік купив машину швидкої допомоги і перетворив її на будинок своєї мрії. Він вирушив у 9-місячну подорож.

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