Дівчина перетворила мамин гараж на стильний мінібудинок: відео до і після

Після ремонту гараж має невпізнанний вигляд.
Дівчина показала, як перетворила гараж своїх батьків на чарівний мінібудинок.
У відеоролику користувачка TikTok, яка не мала коштів на власне житло, спершу показала глядачам, який вигляд мав гараж до переобладнання.
Приміщення було зовсім порожнім, зі стінами зі шлакоблоків і купами різних предметів, звалених у кутках. Друзі та члени сім’ї допомогли встановити двері, а стіни оштукатурили та пофарбували.
Була встановлена стильна дерев'яна підлога, а також стіни та сірі двері, щоб розділити гараж на різні кімнати.
Після ремонту гараж розміром 4,5х8м має невпізнанний вигляд.
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Мінібудинок прикрашений затишними меблями, а в розі навіть є дров'яна піч. У ньому є кухня, спальня та ванна кімната з крихітною душовою кабіною.
Через вікно жінка може побачити чудовий краєвид на великий сад своїх батьків.
Нагадаємо, чоловік купив машину швидкої допомоги і перетворив її на будинок своєї мрії. Він вирушив у 9-місячну подорож.
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