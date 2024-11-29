Дівчина під час переїзду знайшла заховані документи та була шокована таємницею своєї сім'ї

20-річна жінка розповіла, як виявила дещо шокувальне під час переїзду.

Про це пише LADbible.

Джессіка Мурас звільняла свій будинок 2018 року, коли натрапила на важливі документи про історію своєї родини. Британка, якій тоді було 14 років, знайшла книжку, створену соціальними службами, в якій детально описувалася історія усиновленої дитини.

Мурас, яку всиновили ще немовлям, ніколи не бачила цієї книжки до того, як знайшла її, і не могла повірити в те, що дізналася. Вона виявила, що насправді має п'ятьох братів і сестер: 25-річну Гізер, 24-річного Джона, 22-річну Кеті, 21-річну Ніколь і Вільяма, який помер у віці 18 років 2023-го.

Однак Джессіка на цьому не зупинилася, відстеживши їх усіх в Instagram, щоб організувати зустріч, яка врешті-решт відбулася у квітні 2019 року. Мурас розповіла, що спочатку не сказала про це своїм названим батькам.

Вона назвала це відкриття "таким, що змінило її життя", оскільки тепер вона підтримує стосунки з усіма ними: "Це не завжди було легко, але я щаслива, що зустріла їх. Це дало мені шанс дізнатися, хто я є насправді. Це було сюрреалістично. Я вперше побачила людей, схожих на мене, і це мене приголомшило".

Джессіка Мурас із сестрами і братом / Фото: SWNS

Вона виросла в Манчестері в названій сім'ї після того, як її віддали під опіку соціальних служб, не знаючи про своїх братів і сестер. Діти в школі підозрювали, що її всиновили, оскільки вона не була схожа на своїх батьків, хоча вони сказали їй, що її всиновили, коли їй було п'ять років. Забувши, що їй говорили, вона пізніше запитала своїх названих батьків, чи була вона усиновлена, на що вони заперечили, бо боялися, що це завдасть їй болю.

"Нам важко про це говорити, але було егоїстично приховувати це від неї, і ми дуже шкодуємо про це і живемо з цим кожного дня", - поділилися її батьки Джилліан і П'єтро. "Ми дуже любимо її і просто не хотіли, щоб вона нас відштовхнула".

Згадуючи про те, як вона знайшла книжку соціальних служб, вона сказала: "Всередині були фотографії дітей, і одна з них була схожа на мене. Так я дізналася правду через документи соціальних служб, для 14-річної дівчинки це було приголомшливо".

Джессіка Мурас / Фото: SWNS

Коли вона вперше знайшла книжку, вона тримала свої почуття при собі: "Я багато плакала, це був дуже самотній час, особливо тому, що я відчувала, що не можу поговорити про це з названими батьками".

Але декілька швидких повідомлень в Instagram, разом зі знімками її особистої інформації та свідоцтва про народження, переконали їх усіх возз'єднатися. Вони домовилися зустрітися в ресторані в Бірмінгемі, з обома парами батьків, і Мурас сказала, що була шокована: "Було просто дивно бачити, що вони так схожі на них. Я побачила в них себе".

Джессіка Мурас / Фото: SWNS

Тепер вона відвідує своїх братів і сестер декілька разів на рік, оскільки вони дійсно почуваються братами і сестрами, хоча 20-річна дівчина усвідомила важливість чесності в усиновленні. "Коли я дізналася, у мене була величезна криза ідентичності, мені здавалося, що моє життя було брехнею. Але я не шкодую, що дізналася правду", - зізналася вона.

Нагадаємо, сестра завдяки новині у газеті впізнала свого брата, який загадково зник 25 років тому. Востаннє родичі чули щось про чоловіка ще 1999 року.

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