Дівчина побачила по телевізору зраду бойфренда під час їхнього круїзу – відео

Жінка випадково впіймала на зраді свого коханого під час їхньої відпустки на круїзному лайнері.

Шокувальним моментом Кайла Гарднер поділилася у своєму TikTok.

Подруга дівчини зняла на відео, як вони дивилися телевізор зі своєї каюти, де транслювався прямий ефір того, що відбувалося в інших місцях на кораблі. В один момент Кайла помітила, як її партнер затишно влаштувався з іншою жінкою в бікіні на палубі. Також він попросив її номер телефону.

У ролику видно, як незнайомка кладе руку на руку чоловіка, а він наближається до неї, щоб подивитися на щось через перила, обіймаючи її за плечі. Кайла та її друзі з жахом дивляться на екран, верещать і викрикують своє обурення щодо ситуації.

"Це не може бути він. Стоп. У мене стрес. Навіщо на кораблі взагалі є камери? Для чого?" - каже дівчина. І доки вони продовжують спостерігати за тим, що відбувається, вона додає: "Це дівчина. Стоп. О боже мій! Скажіть, що це не зі мною відбувається".

Згодом Кайла поділилася, що повернулася додому і вигнала бойфренда, викинувши його речі з вікна.

Втім, якщо одні юзери неабияк переживали за розвиток подій, то інші були переконані, що історія вигадана заради переглядів та вподобань.

Нагадаємо, дружину відомого мільйонера захейтили за те, що вона витратила 2,5 млн доларів за тиждень. Вона вважає, що розкіш необхідно виставляти напоказ.

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