Дівчина подала до суду на школу, яку закінчила з відзнакою, не вміючи читати та писати

19-річна дівчина з Коннектикуту, США, подала до суду на свою колишню державну середню школу за те, що та підвела її, дозволивши закінчити навчальний заклад "з відзнакою", коли вона не вміла читати та писати.

Про це пише CNN.

У червні минулого року Алейша Ортіс закінчила державну середню школу Гартфорда з відзнакою і навіть отримала стипендію для навчання в коледжі, але тепер вона подала до суду на свою колишню школу за недбале заподіяння їй емоційних страждань. 19-річна дівчина звинувачує державний навчальний заклад у нехтуванні її освітою, стверджуючи, що вона ледве тримає олівець у руці, а її здібності до читання можна порівняти з першокласником.

Народившись у Пуерто-Рико, Алейша відчувала труднощі з навчанням у ранньому віці, і вони продовжилися після її переїзду до США у віці 5 років. Вона стверджує, що її школа і спеціальний вчитель, призначений для неї, мало чим допомогли, аж поки за місяць до закінчення школи не провели додаткове тестування, про яке вона просила, і не зрозуміли, що вона практично неграмотна. Представники шкільного округу сказали дівчині, що вона може відкласти отримання атестата в обмін на інтенсивні послуги. Вона відмовилася.

"Я вирішила: у них було 12 років, тепер мій час", - сказала Ортіс в інтерв'ю, додавши, що відзнака означає, що учениця продемонструвала академічну успішність.

Алейша стверджує, що закінчити школу та вступити до коледжу їй дуже допомогли сучасні застосунки. Вона використовувала застосунки для смартфонів, щоб перекладати текст і навіть заповнювала заяву на вступ до коледжу і писала необхідне есе. Однак, будучи студенткою коледжу, це була зовсім інша ситуація. Алейша зізнається, що їй було важко, і вона припинила відвідувати заняття на початку лютого. Вона хотіла взяти відпустку для лікування психічного здоров'я, але сподівається незабаром повернутися до занять.

Алейша стверджує, що подала до суду на свою колишню школу, бо хоче, щоб її керівництво понесло відповідальність за те, що вона пережила. Вона стверджує, що вони "не знають, що роблять, і їм байдуже", і сподівається, що її судовий позов запобіжить тому, щоб у інших молодих людей фактично вкрали їхню освіту.

"Я дуже пристрасна людина і люблю вчитися", - каже Ортіс. "Люди дали мені можливість вчитися, і тепер я навчаюся в коледжі і хочу цим скористатися. Тому що це моя освіта".

Нагадаємо, студент забув про іспит та прилетів до коледжу на параплані. Хлопець проявив креативний підхід до вирішення проблеми із заторами.

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