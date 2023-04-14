Дівчина показала своє рідкісне захворювання грудей, через яке її кинув бойфренд – відео

Вона також не може носити бюстгальтер.

Дівчина на ім'я Кейлі Лі показала своє рідкісне захворювання грудей, яке називається симмастією – коли вони з'єднуються між собою шкірним павутинням.

Візуально це має вигляд, ніби у неї моногруди – злилися, не залишаючи простору між ними. Про це пише dailystar.co.uk.

Розрізняють два типи симмастії. У першому випадку захворювання є уродженим і це трапляється дуже рідко. У другому – це ускладнення після маммопластики.

Кейлі ж народилася з такими грудьми.

Жінка показала, який це має вигляд та додала, що її бойфренд покинув її через моногруди.

"Тут груди з'єднані павутиною шкіри, тому вони рухаються разом. Вони повністю пов'язані цією шкірою посередині", - пояснила вона.

Крім того, Лі доводиться відмовлятися від бюстгальтерів через дискомфорт.

Вона сказала у відео TikTok: "Він нічого не підтримує, і мені просто дуже незручно. Наприкінці дня у мене завжди залишаються червоні мітки саме там, де кісточки просто втискаються в мої груди", - поділилася вона.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, лікарі вважали, що біль у грудях жінки спричинений розтягненням м'язів. Втім, справжній діагноз шокував.

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