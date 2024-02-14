Дівчина пожалілася, як найкраща подруга народила від її батька: "Почуваюся зрадженою"

Зі свого боку, обраниця чоловіка стверджує, що його донька перебільшила історію, щоб вона звучала краще.

Жінка пожалілася, що почувається зрадженою своєю подругою, яка таємно почала зустрічатися з її батьком за її спиною.

Про це йдеться в шоу Dr Phil.

Джоні познайомила 22-річну подругу Джину зі своїм 55-річним батьком Девідом на новорічній вечірці, але з жахом дізналася, що вони зустрічаються і разом чекають на першу дитину.

Джоні каже, що Джина була однією з її найліпших подруг, і що вони були нерозлучні: від поїздок на день народження за місто до дівич-вечорів, які часто закінчувалися тим, що Джина ночувала в будинку Джоні.

"До того, як Джина почала зустрічатися з моїм батьком, ми були близькими подругами – ми буквально все робили разом", - розповіла вона. "Ми ходили до барів, вона приходила до мене додому, я ходила до неї додому, ми ходили на сімейні заходи. Ми з Джиною навіть мандрували разом. Ми поїхали відпочивати на мій день народження".

Однак Джоні каже, що все змінилося, коли Джина почала зустрічатися з її батьком за її спиною, а згодом народила від нього дитину.

"Щойно вона увійшла у двері, вона безперечно побачила знаки долара", - стверджує Джоні, згадуючи момент, коли пару вперше представили на домашній вечірці. "Вона просила екскурсію, постійно хвалила його будинок, говорила, який він добрий, і просто продовжувала говорити про це".

Через п'ять місяців Джоні дізналася через когось, що вони зустрічаються.

"Моє серце просто впало у шлунок. Я подумала: "Ти жартуєш?" - пригадала вона. "Джина — найбільш лінива і жадібна до грошей людина, яку я коли-небудь зустрічала. Джина вступила у ці стосунки, щоб побудувати собі найкраще життя. Вона золотошукачка, яка живе хороше життя на гроші мого батька".

Проте Джина дивиться на події зовсім інакше і пояснює, що нещодавно закінчила косметологічну школу та працює у салоні, заробляючи власні гроші. Вона стверджує, що Джоні перебільшує, наскільки близькою була їхня дружба, щоб зробити історію кращою, хоча насправді вони були просто "супутницями".

"Це неправда, що вона була моєю єдиною подругою", - сказала вона. "Я не була зневіреною матір'ю-одиначкою, яка шукає папіка. Це неправда. Це на 100% брехня".

Але Джоні набридло, що закохана пара постійно публікує свої фотографії з відпустки, мандруючи всюди: від Маямі, Нью-Йорка та Мексики до маєтку Версаче.

Зі свого боку, Джина наполягає, що "кожен має займатися своєю справою", додаючи, що це стосунки між нею та Девідом.

"Я не прокидаюся і не думаю про цих людей щоранку, то чому ж вони думають про мене?" - сказала вона. "Джоні робить припущення, що я використовую її батька для отримання грошей, і це мене справді дратує. Я хочу бути з ним не через його гроші. Наші стосунки здорові та веселі. Ми щойно поїхали до Тулума, Мексики, потім поїхали до Нью-Йорка, а потім були в Діснейленді. Ми завжди у дорозі, робимо щось за межами нашого рідного штату. У нас постійні, віддані стосунки на 100%. Ми з Девідом говорили про шлюб, але зараз це не є пріоритетом. Я зараз переїжджаю до Девіда. 98% часу я у нього вдома. Ми маємо спільну дитину, тож, очевидно, це щось дуже серйозне".

Розлючена ситуацією, Джоні навіть зайшла в TikTok і опублікувала історію про ситуацію, яка, за твердженням Джини, призвела до того, що вона отримала "ненависницькі повідомлення".

Вона стверджує: "Люди називали мене жадібною до грошей, дурепою і казали: "Як ти могла переспати з батьком твоєї подруги?". Мені навіть писали люди, яких я навіть не знала, і казали, що вони збираються знайти мене та надерти мені дупу. Це було дуже дивно. Я просто дуже втомилася. Я дійсно дбаю про Девіда. Отже, суть у тому, що ці стосунки реальні, і Джоні треба усвідомити, що її батько — дорослий чоловік і може ухвалювати власні життєві рішення".

Зі свого боку, Девід каже, що, попри несхвалення дочки, він продовжить підтримувати віддані стосунки з Джиною, але це не означає, що він не може підтримувати стосунки і зі своєю дочкою.

"Я зустрічався з молодшими жінками, але коли між чоловіком і жінкою є зв'язок, вік не має значення", - зізнався він. "Я веду активний спосіб життя і люблю кататися на гірському велосипеді, займатися підводним плаванням, ходити в походи та подорожувати, а побачення з Джиною дозволили мені продовжувати вести активний спосіб життя. У нас із Джиною чудові стосунки, хоча є різниця у віці. Ми обоє любимо подорожувати, ми разом були на концертах Аріани Гранде, Bad Bunny, Джей Ло. Джина енергійна та товариська. Її також не турбує, що я маю друзів протилежної статі".

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