Дівчина придбала дім 1890-х років та знайшла всередині секретну кімнату: що там було (фото)

Вона хоче, щоб ця кімната існувала як капсула часу.

Домовласниця з північного Іллінойсу, США, наткнулася на справді дивовижну секретну кімнату у своєму бунгало 1890-х років.

Про це пише Newsweek.

21-річна Феліція Лалла є самопроголошеною прихильницею метафоричного духу будинку. Вона почала пошуки свого ідеального дому минулого року. Її привели до чарівного бунгало 19-го століття, в якому поєднувалися вінтажний шарм та історичне значення.

Відкриття почалося, коли ріелтор вказав на незвичайний відрізаний кут підвалу за важкою дерев'яною шафою.

"Крізь щілину між стінкою шафи і стіною вона бачила, що за ним були двері", - розповіла Феліція. "Коли ми поговорили з продавцем, він сказав, що він не має ключа від дверей і туди ніхто не заходив десятиліттями".

Дівчина виявила у старому будинку таємну кімнату / Фото: newsweek.com

Щойно угода з продажу нерухомості завершилася, Лалла поїхала до свого нового будинку з ключами у руках, знаючи, що їй потрібно зробити насамперед.

"Найперше, що я зробила, це - без найменших зусиль - відтягнула шафу вбік, і, звичайно ж, просто там були двері", - поділилася вона.

За таємничими дверима чекала ціла скарбниця історичних предметів: "Ми знайшли декілька газетних вирізок, фотографій, фотоприладдя, листівок та книгу для рентгенографії зубів", - сказала Лалла. "Але найбільше мою увагу привернув великий апарат, акуратно захований у кутку кімнати. Провівши невелике дослідження, я дізналася, що це фотозбільшувач для чорно-білих знімків".

Дівчина виявила у старому будинку таємну кімнату / Фото: newsweek.com

Коли вона розповіла про знахідку своїй сестрі-фотографині, вона теж кинулася подивитися: "Моя сестра прийшла, оглянула кімнату і сказала мені, що раніше це була темна кімната для фотографій", — сказала Лалла. "Ми обидва великі любителі історії, і можливість разом поглянути на документи минулих років була моментом, який я запам'ятаю назавжди".

Спроби Лалли зібрати докупи історію кімнати привели її до місцевих бібліотек та історичних товариств. Вирізки в темній кімнаті були зібранням історичних подій з минулого, що проливають мало світла на попереднього мешканця кімнати. Щодо подальшого розвитку цього приміщення, вона ще не визначилася, але зв'язалася з місцевими школами, які пропонують програми фотографії, щоб дізнатися, чи вони зацікавляться деяким антикварним обладнанням.

"Фотографія в темній кімнаті - вмираюче мистецтво, і я, звичайно, дуже ціную це", - сказала вона. "Кімната існуватиме як капсула часу доти, доки не прийде потрібна людина і не вдихне в неї нову пристрасть".

Нагадаємо, жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином. Вона розсекретила, скільки грошей заощадила.

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