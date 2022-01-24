Дівчина-"Рапунцель" розповіла, як посивіла в 13 років і відростила волосся у 1,5 м (фото)

Дівчина миє волосся лише раз на місяць і не використовує додаткових засобів для догляду за ним.

30-річна Анна Шепaрд з Угорщини, яку називають "реальною Рапунцель", розповіла про те, як її волосся почало сивіти в 13 років і над нею знущалися інші діти.

Про це пишуть Metro i Daily Mail.

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Жінка каже, що після того, як почала сивіти у підлітковому віці, однокласники називали її "Круеллою" — лиходійкою з відомого мультфільму 101 далматинець". Через те, що дівчинка боялася виглядати старою, вона просила маму дозволити їй пофарбувати волосся.

"Мені було так сумно... Люди дивилися на мої пасма сивого волосся, і я отримувала зауваження щодо цього. Я пам’ятаю цей випадок, коли хлопець назвав мене "Круелла", і це зачепило мої почуття", - розповіла Анна.

Нині жінка прийняла свою особливість і, черпаючи натхнення з фольклору, продовжує відрощувати волосся. Зараз воно сягає понад 152 см.

Дівчина почала сивіти в 13 років і зараз відростила волосся до 152 см / Metro

Анна Шепaрд розповіла, що миє волосся лише раз на місяць, стверджуючи, що це найкращий спосіб тримати його під контролем. За її словами, жінка нічого не наносить на своє волосся, окрім невеликої кількості олійки після миття.

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"Востаннє я правильно стриглася, коли мені було 14 років. Я пішла до перукарні і попросила підстригти, але перукарка відрізала занадто багато. Відтоді я більше ніколи не поверталася до перукарні. Якщо мені колись знадобиться, я просто прошу свою маму підстригти мене, але це лише раз на кілька років", - сказала вона.

Анна наразі працює на фермі і каже, що мати довге волосся простіше, тому що не потрібно його укладати, і можна зібрати його в пучок. Також жінка сподівається допомогти жінкам у всьому світі прийняти свою сивину.

"Раніше мені говорили за моє сиве волосся, але тепер я отримую лише компліменти. Я відчуваю гордість, коли жінки пишуть мені, кажучи, що знайшли в собі мужність посивіти завдяки мені. Це наповнює моє серце щастям", - додала вона.

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