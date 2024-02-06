Дівчина роками писала повідомлення на телефон покійного батька і отримала відповідь – фото

Жінка надіслала повідомлення своєму померлому батькові і була приголомшена, коли отримала відповідь.

Кеті розповіла на Reddit, що її тато помер 2020 року і відтоді вона надсилає SMS на його старий телефон.

Після одного особливо важкого дня вона захотіла поговорити з батьком і написала йому: "Я сумую за тобою щодня". Втім, жінка і уявити не могла, що колись отримає відповідь. Хтось надіслав їй два знаки запитання.

"Вау", - відповіла Кеті. "Це старий номер телефону мого батька, він помер 2020 року. Я не чекала на відповідь".

Незабаром незнайомець, якому мобільний оператор віддав старий номер тата дівчини, відчув співчуття до Кеті та вирішив запропонувати їй невелику підтримку. Він зробив це, поділившись фотографією свого кота.

Скриншот листування / Фото: reddit

"Хочеш побачити, як моє кошеня дуркує", - запитав незнайомець. Після згоди він надіслав знімок чорного кота, що позіхає, повідомивши скорботній дівчині, що вихованця звуть Лакі.

Що було дивно, так це те, що це ім'я насправді має особливий зв'язок із сім'єю Кеті. Вона пояснила: "Коли я була дитиною, мій батько подарував нам щеня на ім'я Лакі. Це відчувається як обійми з його боку".

Скриншот листування / Фото: reddit

У коментарях юзери також поділилися своїми щемливими історіями: "Ми зберігали номер мобільного телефону мого батька активним протягом тривалого часу після його смерті 2011 року, щоб я міг чути його голос у його скриньці вихідної голосової пошти", "Втратив батька 13 років тому, і маю магнітофонний запис, як він читає мені книжку, яку я слухаю щоразу, коли сумую за ним".

Нагадаємо, охоплений почуттям провини батько розплакався, коли давно втрачений син знайшов його через 35 років. Тепер чоловік сподівається побудувати стосунки з первістком та його родиною.

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