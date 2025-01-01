Дівчина розповіла, як переспала з батьком свого хлопця, щоб "остаточно помститися"

Вона вирішила так вчинити після того, як дізналася про його зраду.

Одна жінка розповіла на весь світ, як помстилася своєму хлопцеві-зраднику і деякі користувачі соціальних мереж вважають, що вона зайшла надто далеко.

Про це пише Daily Star.

21-річна жінка, ім'я якої наразі не називається, вирішила переспати з батьком свого колишнього хлопця, щоб остаточно помститися за його невірність. Вона поділилася своїм досвідом в Інтернеті, але зіткнулася з великою кількістю негативних відгуків від інших користувачів. Вона стверджувала, що знайшла в телефоні свого хлопця серію повідомлень, що свідчать про те, що він крутив роман за її спиною.

У дописі на Reddit вона детально описала, як спокусила батька свого колишнього на ім’я Ендрю. За її словами, їхні стосунки з бойфрендом були чудовими і через два місяці вона вперше познайомилася з його батьком Саймоном, якого назвала "дуже милим".

"Він прийняв мене в сім'ю. Саймон був радий познайомитися зі мною, і ми всі разом повечеряли", - почала свою розповідь вона. "Однак все швидко зіпсувалося. Близько двох місяців тому якась дівчина на ім'я Емілі зв'язалася зі мною і сказала, що Ендрю мене зраджує. Вона також надіслала фотографії та скриншоти його розмов з нею".

Ендрю нібито зраджував протягом шести місяців, і жінка була розлючена. Вона заявила, що оскільки Ендрю опустився нижче, вона вирішила вчинити так само.

"Я пішла до його батька, розлючена і з бажанням помститися. Я пояснила ситуацію Саймону, який сказав, що допоможе мені в усьому", - розповіла вона. "Одне потягнуло за собою інше, і врешті-решт я попросила Саймона вступити зі мною в інтимні стосунки, на що він погодився".

Після того, як Ендрю дізнався про це, він назвав її декількома образливими словами і вони розійшлися. Жінка розповіла, що їхні друзі стали на його бік, але її мама погоджується з діями доньки.

Користувачі Reddit також охоче ділилися своїми думками, і багато хто погоджувався з Ендрю: "Це так низько і нездорово", "Так, ти точно коза. Як і він. Як і його батько", "У тебе немає моральних принципів. Абсолютно огидна поведінка з твого боку. Хтось тебе зраджує, ти з ним розлучаєшся. Тепер ти така ж погана, якщо не гірша, ніж він".

Нагадаємо, дівчина спантеличила дивакуватою вимогою до хлопця після того, як зрадила його. Він пожалівся, що вона вигадала.

Читайте також: