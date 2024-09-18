Дівчина щодня носить на голові чималу камеру спостереження: навіщо вона це робить (відео)

Вона заявила, що зовсім не проти носити такий аксесуар.

Пакистанський батько, побоюючись за безпеку своєї доньки, змусив її носити камеру спостереження на голові, щоб він міг стежити за нею.

Про це пише Oddity Central.

Він дивиться на її діяльність протягом дня, щоб переконатися, що з нею все гаразд. У вірусному відео під назвою "Безпека наступного рівня" показано, як у пакистанської жінки беруть інтерв'ю з камерою відеоспостереження на голові, покритій паранджею. На запитання про дивний аксесуар вона відповіла, що це була ідея її тата, додавши, що не має нічого проти, бо знає, що батьки турбуються про її безпеку.

Вона також розповіла, що ідея носити камеру на батарейках, коли вона виходить на вулицю, була натхненна трагічною загибеллю молодої жінки в Карачі. Її батько, якого вона називала своїм "особистим охоронцем", очевидно, сказав їй, що камера спостереження допоможе йому пильніше стежити за нею, і вона погодилася носити її.

next level security pic.twitter.com/PpkJK4cglh — Dr Gill (@ikpsgill1) September 6, 2024

Попри очевидну абсурдність так званого заходу безпеки, молода жінка стверджувала, що загроза насильства над жінками в Карачі була дуже реальною, і її сім'я мала вагомі підстави для занепокоєння.

Незрозуміло, як працює камера спостереження і як до неї може отримати доступ батько жінки, але багато хто в соціальних мережах зазначав, що камера не допоможе, якщо хтось нападе на дівчину ззаду. З іншого боку, можливо, її сім'я розраховує на те, що сам вигляд камери спостереження залякає будь-кого з поганими намірами.

Нагадаємо, чоловіка, якого підстрелили члени жорстокого наркокартеля, врятував від кулі вейп. Куля пробила двері його Nissan Versa і застрягла у вейпі в кишені його штанів.

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