Дівчина шокувала схудненням на 180 кіло: фото до і після

Свій шлях схуднення вона розпочала 2015 року.
Учасниця американського реалітішоу My 600-lb Life Ембер Рашді схудла на 180 кілограмів.
Мешканка Орегону важила майже 300 кг і практично не виходила з дому. Втім, 2015-го, коли їй виповнилося 24 роки, вона вирішила змінити своє життя.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути фото Ембер до та після схуднення.
Дівчині було складно ходити та самостійно приймати душ.
Вона виходила з дому лише до крамниці і використовувала електричний візок.
Свій шлях схуднення вона розпочала з операційного столу. Лікарі зменшили розміру шлунку Рашді. Втім, перед процедурою їй необхідно було скинути десять кілограмів.
Далі їй довелося відмовитися від солодощів, фастфуду та газованих напоїв. У свій раціон вона ввела здорову та збалансовану їжу.
Протягом першого року їй вдалося позбутися майже 70 кілограмів, другого – уже 100.
Ембер Рашді продовжує вести здоровий спосіб життя.
Разом зі зміною ваги, вона змінювала свій імідж.
На її сторінку в Instagram підписалося понад 263 тисячі фоловерів. У блогу дівчина показує, який має вигляд її тіло.
У коментарях користувачі підтримують її та не скупляться на компліменти:
- Ти - воїн! Захоплююся
- Неймовірна трансформація
- Тішуся, що ти знайшла сили змінити своє життя
Нагадаємо, у Бельгії жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".
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