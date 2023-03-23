Дівчина шокувала схудненням на 180 кіло: фото до і після

Свій шлях схуднення вона розпочала 2015 року.

Учасниця американського реалітішоу My 600-lb Life Ембер Рашді схудла на 180 кілограмів.

Мешканка Орегону важила майже 300 кг і практично не виходила з дому. Втім, 2015-го, коли їй виповнилося 24 роки, вона вирішила змінити своє життя.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути фото Ембер до та після схуднення.

Дівчині було складно ходити та самостійно приймати душ.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Вона виходила з дому лише до крамниці і використовувала електричний візок.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Свій шлях схуднення вона розпочала з операційного столу. Лікарі зменшили розміру шлунку Рашді. Втім, перед процедурою їй необхідно було скинути десять кілограмів.

Фото: скриншот з відео

Далі їй довелося відмовитися від солодощів, фастфуду та газованих напоїв. У свій раціон вона ввела здорову та збалансовану їжу.

Протягом першого року їй вдалося позбутися майже 70 кілограмів, другого – уже 100.

Фото: скриншот з відео

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Ембер Рашді продовжує вести здоровий спосіб життя.

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Разом зі зміною ваги, вона змінювала свій імідж.

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

На її сторінку в Instagram підписалося понад 263 тисячі фоловерів. У блогу дівчина показує, який має вигляд її тіло.

Фото: instagram.com/amberrachdi

У коментарях користувачі підтримують її та не скупляться на компліменти:

Ти - воїн! Захоплююся

Неймовірна трансформація

Тішуся, що ти знайшла сили змінити своє життя

Нагадаємо, у Бельгії жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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