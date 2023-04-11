Дівчина схудла до невпізнаваності після однієї обіцянки: яку клятву вона собі дала

26-річна Джейд Мандонгве схудла до невпізнаваності за декілька місяців. Дівчина почувалася нещасливою через зайву вагу і одного ранку дала собі обіцянку схуднути.

Про це пише Dailystar.

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Вона сказала: "Я кину пити і вестиму здоровий спосіб життя".

І свою обіцянку їй вдалося виконати за 6 місяців. На додаток до фізичних вправ, вона відмовилася від алкоголю. Тепер Джейд ділиться своїми порадами для тих, хто хоче схуднути, і каже, що головне – сказати "Ні".

"Щодня хтось пропонує мені щось поїсти або випити, і я змушена відмовлятися. Якщо ви не любите займатися або не маєте досвіду, шукайте особистого тренера. А якщо ви не знаєте, як харчуватися, зверніться до дієтолога", - сказала вона.

Під час своєї подорожі до схуднення Джейд також почала вивчати фітнес і зараз керує власною компанією.

Нагадаємо, залежна від їжі 136-кілограмова жінка вразила схудненням, але отримала нову залежність.