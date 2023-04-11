Дівчина схудла до невпізнаваності після однієї обіцянки: яку клятву вона собі дала

Дівчина зайнялася фізичними вправами, відмовилася від алкоголю та шкідливої їжі.
26-річна Джейд Мандонгве схудла до невпізнаваності за декілька місяців. Дівчина почувалася нещасливою через зайву вагу і одного ранку дала собі обіцянку схуднути.
Про це пише Dailystar.
Вона сказала: "Я кину пити і вестиму здоровий спосіб життя".
І свою обіцянку їй вдалося виконати за 6 місяців. На додаток до фізичних вправ, вона відмовилася від алкоголю. Тепер Джейд ділиться своїми порадами для тих, хто хоче схуднути, і каже, що головне – сказати "Ні".
"Щодня хтось пропонує мені щось поїсти або випити, і я змушена відмовлятися. Якщо ви не любите займатися або не маєте досвіду, шукайте особистого тренера. А якщо ви не знаєте, як харчуватися, зверніться до дієтолога", - сказала вона.
Під час своєї подорожі до схуднення Джейд також почала вивчати фітнес і зараз керує власною компанією.
Нагадаємо, залежна від їжі 136-кілограмова жінка вразила схудненням, але отримала нову залежність.
Читайте також:
- Дівчина випадково "перетворилася" на Фіону: що вона зі собою зробила (фото, відео)
- Жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику: який вона має вигляд (відео)
- Чоловік змушений дотримуватись дієти з шоколадних яєць: він здивував, чому так сталось