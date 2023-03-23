Дівчина схудла на 67 кілограмів завдяки одному фото

Мешканка австралійського міста Іпсвіч Шантель Сіско поділилася, як змогла схуднути завдяки одному фото.

Як пише news.com.au, більшу частину свого життя вона страждала від зайвої ваги. А 2021 року Шантель досягла максимальної позначки - 162 кг.

Зокрема, 30 кг вона набрала після народження сина.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Поворотним моментом для Шантель настав після того, як вона побачила свою фотографію у подруги. Їй здавалося, що вона "навіть не впізнає" себе.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Тепер, через два роки, 21-річна дівчина каже, що почувається щасливішою і здоровішою, ніж коли-небудь раніше, після того, як скинула 67 кг.

"Я ненавиділа свій вигляд. Я навіть не могла підвестися з підлоги, тримаючи сина на руках, що мене дуже засмучувало. Це змусило мене турбуватися про своє майбутнє та про те, як я зможу бігати з ним. Коли я побачила себе на фото з вечірки, то зрозуміла, що мені потрібно змінитись. Я не впізнавала себе, була збентежений і невпевнена в собі", - поділилася жінка.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Вона також зізналася, що боялася ходити в нові ресторани та кінотеатри, бо переймалася, що не поміститься на сидіннях. Шантель також вважає, що коли вона була пишнішою, то не могла повністю виразити себе і свій стиль, тому що їй було важко знайти стильний одяг великого розміру.

Дівчина почала з невеликих змін, наприклад, намагалася харчуватися трохи здоровіше і почала робити короткі прогулянки своїм районом.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Щойно вона набралася впевненості, почала ходити до спортзалу зі своєю 54-річною мамою, яка також є особистою тренеркою. Тепер молода матуся важить 95 кг і перебуває "у найкращій формі у своєму житті".

"Я почуваюся цілком приголомшливо, я дуже задоволена своїм тілом. Головне – просто почати. Вносите невеликі зміни, не перевантажуйте себе та не перестарайтеся. Це просто налаштовує себе на невдачу", - додала вона.

Нагадаємо, дівчина приголомшила схудненням на 180 кіло. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути фото Ембер "до" та "після".

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