Дівчина "спалила" бойфренда на зраді завдяки одному застосунку

Інфлюєнсерка розповіла, як заскочила свого хлопця на зраді найнесподіванішим чином.

Керол Леккер поділилася, що пережила чимало романтичних драм протягом багатьох років. Зокрема, серце бразилійки було розбито після того, як вона дізналася про таємне подвійне життя свого партнера.

В Instagram, де у неї 340 000 підписників, її запитали, чи зраджували її. У відповідь Керол поділилася історією викриття невірності.

"Я зустрічалася з хлопцем декілька місяців. Він був до абсурду ревнивий, типовий Скорпіон, мої перші стосунки з представником цього знаку, і я запідозрила, що мене зраджують", - почала вона.

Керол розповіла, як вона встановила Apple AirTag в машину свого хлопця і почала відстежувати його кроки. Вона додала: "Це спричиняє певну залежність. Я почала дивитися на нього по декілька хвилин на день, потім це тривало годинами, поки не дійшло до того, що я стала повністю залежною від перевірки його місцеперебування".

Керол Леккер / Фото: instagram.com/carollekker_

Інфлюєнсерка розповіла, що одного дня її хлопець стверджував, що йде до спортзалу, але місце розташування свідчило про протилежне. Вона деталізувала: "Він сказав мені, що йде до спортзалу, але в застосунку я побачила, що він йде кудись до іншого місця. Я вирішила зробити йому сюрприз і зателефонувала. Він наполягав, що він у спортзалі, але, очевидно, це було не так. Відтоді ми почали сперечатися, і врешті-решт він зізнався в обмані".

Керол поділилася своєю історією як застереженням про довіру у стосунках.

Нагадаємо, дружина дізналася про семимісячний роман чоловіка після перевірки його застосунку "Калькулятор". У ньому він додавав далеко не цифри.

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