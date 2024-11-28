Дівчина спантеличила дивакуватою вимогою до хлопця після того, як зрадила його: що вона вигадала

Чоловік поділився дивакуватими вимогами, які висунула його дівчина після того, як він кинув її за зраду.

Він поділився на Reddit, що обраниця, з якою він зустрічався 11 років, зраджувала його з іншим чоловіком. Після того, як він розірвав стосунки, його колишня, яка зараз зустрічається з цим коханцем, звернулася до нього з зухвалим проханням "продовжувати оплачувати її рахунки".

Чоловік зазначив, що він не "багатий", але йому вдавалося підтримувати свою дівчину, оплачуючи її рахунки, запрошуючи на щотижневі побачення і плануючи декілька відпусток на рік.

Однак після розірвання стосунків вона наполягла на тому, щоб він звільнив власний будинок, щоб вона могла переїхати зі своїм новим бойфрендом, а він продовжував оплачувати всі рахунки, пов'язані з будинком.

Він пояснив: "Вона сказала, що оскільки у мене є сім'я в цьому районі, а у неї – ні, я повинен з'їхати, але продовжувати оплачувати рахунки, щоб дати їй і її новому хлопцеві шанс стати на ноги. Вона також наполягала на тому, щоб залишити моїх собак, і сказала, що я зможу бачитися зі своїми собаками, лише якщо попрошу нового хлопця. Але оскільки у них не було грошей, мені потрібно було продовжувати оплачувати рахунки за їжу та ветеринара. Замість цього я вигнав її і залишив собак собі".

На цьому зухвалість його колишньої дівчини не закінчилася: вона навіть намагалася "відсудити" у нього втрачену заробітну плату після того, як їй довелося змінити роботу через переїзд. Коли це не вдалося, вона почала благати членів його сім'ї про гроші.

Він продовжив: "Вона почала надсилати повідомлення кожному члену моєї родини, якого змогла знайти. Сказала їм, що я коштував їй усього через те, що вона пішла до іншого, і що найменше, що вони можуть зробити – це надіслати їй гроші, щоб допомогти знайти житло і платити за оренду. Я не розумію, як вона не розуміє, що будь-яка фінансова підтримка, яку я їй надавав, закінчилася б, якби вона мене зрадила. Ми не були одружені. У нас немає дітей. Я утримував її роками. Я їй нічого не винен. Я справді не зобов'язаний допомагати їй та її новим стосункам стати на ноги. Що, здається, стало для неї шоком".

Онлайн-прихильники чоловіка були приголомшені зухвалістю вимог його колишньої, багато хто радив йому повністю заблокувати її і не піддаватися будь-якому тиску, щоб виконати її прохання.

Нагадаємо, вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину. Названа мама померлої каже, що дочка не підходила для вилучення яйцеклітин через проблеми зі здоров'ям.

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