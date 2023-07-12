Дівчина спіймала свого хлопця на зраді та кинула його "найхолоднішим способом" - фото

Дівчина, яка виявила, що її хлопець зраджує, була проголошена "культовою" за те, як вона його кинула.

Сенді Девіс із Техасу залишилася наодинці з телефоном свого коханого та вирішила трохи пошпигувати.

У результаті, 24-річна мама виявила, що він листується з іншими дівчатами та має підписки на OnlyFans.

Сенді Девіс / Фото: скриншот з відео

Сенді одразу ж вирішила піти від нього, але замість того, щоб протистояти своєму хлопцеві віч-на-віч, вона придумала "найдрібніший" спосіб розійтися з ним.

Своєю історією вона поділилася на TikTok. Пояснюючи, що саме вона зробила, вона сказала: "Щойно дізналася, що мій чоловік — маленький шахрай, тому я змінила його передісторію".

Вона показати, що його екран блокування було змінено на скриншот транзакції OnlyFans за 14,06 доларів.

Скриншот з відео tiktok.com/@yellowsandylion

"Це мій контакт", - додала вона, показуючи, що її зображення в його списку контактів було змінено на смайлик із середнім пальцем.

Скриншот з відео tiktok.com/@yellowsandylion

Однак на цьому це не закінчилося: "І я зробила фотоальбом спеціально для нього, повний всього, про що йому потрібно подумати".

Потім Сенді показала створений нею альбом, де зібрала скриншоти десятків розмов про його передбачувану зраду, а також фотографії жінок у спідній білизні.

Скриншот з відео tiktok.com/@yellowsandylion

"Він заблокований всюди, шляху назад немає", - додала вона.

Вона розповіла, що після внесення змін просто пішла від нього, підписавши допис: "Чесно кажучи, найдрібніший і найкращий спосіб, яким я коли-небудь йшла. Він ніколи більше не бачив і не чув про мене".

Зі свого боку, юзери поквапилися похвалити її дії.

Це так розумно. Хороша робота, сестричко

Молодець! Ти правильно вчинила

Так йому і треба

Однак Сенді зізналася, що все віддала б, щоб побачити його реакцію.

Нагадаємо, жінка у стрингах та з ляпанцями в руках побилася з трьома іншими в готелі Лас-Вегаса. Божевільну бійку зняли на відео очевидці.

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