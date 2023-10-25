Дівчина спонтанно купила фургон і самотужки перетворила його на будинок на колесах – фото

Тепер вона ночує на під'їзних доріжках до друзів.
Британка розповіла, як вона купила фургон, щоб мати безкоштовне житло, куди б вона не пішла, та не платити за оренду.
Любителька пригод Френкі тепер паркується на під'їзних доріжках до друзів, щоб заощадити на оплаті будинку.
У ролику на у своєму TikTok вона показала фургон, коли вперше його купила.
Дівчина написала: "Купила його у випадкового чоловіка на випадковій автостоянці".
Френкі показала, що всередині потрібно багато працювати, але це того вартувало. Вона продовжила: "Додано стелю, а також електрику та підлогу. Щодня працювала над цим або працювала, щоб заплатити за це. Зробила ліжко, підключила акумулятор і сонячну панель".
Після того, як вона додала кухню та штори, вона нарешті була готова вивезти свій мінібудинок на колесах у світ.
Наступні декілька місяців вона провела, подорожуючи Європою, прокидаючись у неймовірних місцях та насолоджуючись пригодами.
Френкі навіть довелося "приймати душ у річках та водоспадах", і вона сказала, що "ніколи не зможе забути світанки та заходи сонця", які бачила під час поїздки.
Зараз вона повернулася до університету та каже, що економить гроші на житло, живучи у фургоні біля під'їздів до будинку друга.
Однак у вихідні вона знову вирушає в дорогу, щоб більше дослідити.
Вона додала: "Поки що це були справжні американські гірки, але я така щаслива і вдячна".
Нагадаємо, жінка перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії. Вона показала відео до і після.
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