Дівчина спонтанно купила фургон і самотужки перетворила його на будинок на колесах – фото

Тепер вона ночує на під'їзних доріжках до друзів.

Британка розповіла, як вона купила фургон, щоб мати безкоштовне житло, куди б вона не пішла, та не платити за оренду.

Любителька пригод Френкі тепер паркується на під'їзних доріжках до друзів, щоб заощадити на оплаті будинку.

У ролику на у своєму TikTok вона показала фургон, коли вперше його купила.

Дівчина написала: "Купила його у випадкового чоловіка на випадковій автостоянці".

Дівчина купила фургон та перетворила його на будинок / Фото: скриншот з відео

Френкі показала, що всередині потрібно багато працювати, але це того вартувало. Вона продовжила: "Додано стелю, а також електрику та підлогу. Щодня працювала над цим або працювала, щоб заплатити за це. Зробила ліжко, підключила акумулятор і сонячну панель".

Фургон мав дуже пустий вигляд, коли вона його купила / Фото: скриншот з відео

Вона показала процес перетворення його на затишний будинок / Фото: скриншот з відео

Процес перетворення фургона був нелегкою справою / Фото: скриншот з відео

Після того, як вона додала кухню та штори, вона нарешті була готова вивезти свій мінібудинок на колесах у світ.

Френкі поділилася своїм прогресом у серії знімків / Фото: скриншот з відео

Вона купила квиток в один кінець до Європи та жила у своєму фургоні безкоштовно / Фото: скриншот з відео

Наступні декілька місяців вона провела, подорожуючи Європою, прокидаючись у неймовірних місцях та насолоджуючись пригодами.

Фургон дозволив їй здобути неймовірні враження / Фото: скриншот з відео

Френкі навіть довелося "приймати душ у річках та водоспадах", і вона сказала, що "ніколи не зможе забути світанки та заходи сонця", які бачила під час поїздки.

Френкі / Фото: скриншот з відео

Френкі отримала досвід життя на природі завдяки своєму крихітному будиночку / Фото: скриншот з відео

Зараз вона повернулася до університету та каже, що економить гроші на житло, живучи у фургоні біля під'їздів до будинку друга.

Однак у вихідні вона знову вирушає в дорогу, щоб більше дослідити.

Вона додала: "Поки що це були справжні американські гірки, але я така щаслива і вдячна".

Нагадаємо, жінка перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії. Вона показала відео до і після.

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