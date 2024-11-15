Дівчина вдала з себе подружку молодят та прийшла на весілля до незнайомців: її можуть посадити

Жінка, яка проникла на весільний банкет у Гонконгу, видала себе за подружку молодят і опублікувала відео, на якому вона насолоджується бенкетом, спричинила обурення в Інтернеті.

Про це пише SCMP.

Жінка, яка в соціальних мережах користується ніком @kuailefeizhaidejiejie, опублікувала відео з весільного бенкету в місті в середині вересня. На відео вона має невимушений вигляд, насолоджуючись вином і вишуканими стравами, такими як морське вушко і смажене молочне порося, розмовляючи з іншими гостями на свою камеру і обмінюючись контактними даними.

Наречена, відома під ім'ям Анжела, розповіла, що жінка сиділа за столом, за яким сиділа компанія друзів, які раніше не знали один одного. Вона подумала, що ця жінка була їхньою подругою. Анжела лише наступного дня зрозуміла, що ніхто з присутніх на весіллі не знав цю жінку. Вона також не давала жодних подарункових грошей.

Дівчина прийшла на весілля до незнайомців / Фото: Douyin

На китайських весіллях у Гонконгу гості повинні дарувати молодятам червоні конверти. Звичайна сума весільного подарунка зазвичай коливається від 800 до 1000 гонконгських доларів (100-130 доларів США).

Виявилося, що для жінки весілля було просто черговим туристичним заходом. Вона продовжувала ділитися відеозаписами своєї подорожі до Гонконгу, кажучи, що їй не потрібно перепрошувати, бо на весілля її взяв друг. Однак вона не змогла назвати його ім'я. Пізніше вона видалила весільні відео, щоб "уникнути подальших суперечок". Її акаунт із 2 000 підписниками був видалений.

Дівчина прийшла на весілля до незнайомців / Фото: Douyin

Як повідомляється, жінка скоїла крадіжку шляхом "заволодіння майном шляхом обману", і, згідно із законодавством Гонконгу, їй може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, чоловік у костюмі ведмедя інсценував напади на авто заради страховки. Афера коштувала страховим компаніям 141 839 доларів.

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