Дівчина видалила собі ніс і зробила тату на очах, щоб стати людиною-зомбі-кішкою – фото

Молода жінка розповіла про свої плани перетворитися на "людину-кішку-зомбі" – зробити десятки операцій із модифікації тіла, щоб досягти екстремального вигляду.

Про це вона поділилася в інтерв'ю What's The Jam.

Айдін Мод зробила незліченну кількість операцій, зокрема видалила ніс і носові раковини, вставила імплантати в чоло, зробила численні татуювання і "скарифікацію", а також татуювання на очах.

23-річна італійка захопилася зміною своєї зовнішності відтоді, як у віці 11 років почала проколювати своє обличчя голкою у ванній кімнаті, а через чотири роки розрізала собі язик на дві частини.

Зараз вона наближається до бажаного – і дуже унікального – образу своєї мрії.

"Для мене модифікації тіла є природними, а ампутації – необхідністю, – сказала модель і циркачка. – Немає нічого, що я вважала би надто важливим або таким, що не піддається лікуванню. Моє тіло робить все, що я хочу. Я його власниця, тож якщо мій розум щось вирішує, моє тіло просто знаходить спосіб це зробити".

Айдін Мод до видалення носа / Фото: Jam Press

Хоча вона каже, що "екстремальною" модифікацією її тіла було татуювання очних яблук, Айдін нещодавно зазнала радикальних змін – їй видалили ніс і зробили "скарифікацію" на обличчі.

Щоб підкреслити котячу зовнішність, дівчина набила тигрову смужку, що вкриває її груди, шию та щоки. Ніс, що залишився, має більш плаский вигляд і з вивернутими ніздрями.

Айдін Мод / Фото: Jam Press

Серед старих модифікацій Мод – пірсинг губ піхви, великий пірсинг над губами, через який вона може просовувати свій роздвоєний язик, і незліченна кількість пірсингів і татуювань, зроблених за останні 12 років.

Айдін описує себе як "противницю природної краси" і "королеву жаху тіла".

Вона пожартувала: "Я вирішила, що мені більше пасує вигляд зомбі-бродячого кота, оскільки я почуваюся трохи мертвою всередині. На мою думку, стрижка волосся і манікюр, фарбування волосся чи гоління – це все одно модифікація тіла. Не назавжди, але ви певним чином змінюєте природний стан тіла".

Айдін Мод / Фото: Jam Press

Айдін зробила так багато роботи, що вона не може підрахувати загальну суму витрат або кількість модифікацій, яких зазнало її тіло.

Її образ виявився популярним, якщо не сказати суперечливим, у соціальних мережах, де вона зібрала мільйони переглядів.

Її найбільш вірусне відео набрало 67 мільйонів переглядів, на якому Айдін просовує роздвоєний язик через отвори, які вона зробила над губами, демонструючи дві хірургічні модифікації за один раз. Але вона не дозволяє жодним коментарям – ані позитивним, ані негативним – впливати на неї.

Айдін Мод / Фото: Jam Press

Раніше Айдін розповіла про це в інтерв'ю Jam Press: "Чесно кажучи, я рідко звертаю увагу на коментарі, як позитивні, так і негативні, я думаю, що це просто недоречні думки, продиктовані незнанням і особистими смаками. Єдина людина, якій я маю догоджати – це я. Наприклад, мене називають "некрасивою", але я навіть не вважаю це образою, якщо чесно. Я нормальна людина, я живу своїм життям, і якщо когось це не влаштовує, нехай тримається від мене подалі. На щастя, я маю сказати, що у мене є багато підтримки і я оточена чудовими людьми, у мене немає жодних проблем зі спілкуванням з людьми на публіці лише через мою зовнішність, і зазвичай я більше ладнаю з людьми, які ведуть інший спосіб життя, ніж я, що дивно".

Айдін вважає, що "ніщо не вічне, адже ми всі помремо" – можливо, це допомагає їй ухвалювати більш екстремальні рішення, коли йдеться про зміну свого тіла. Вона додала: "Моя єдина надія полягає в тому, що я зможу розвиватися так, як мені подобається, до мого останнього дня на Землі".

Нагадаємо, нещодавно "людина-сатана", що вставив 33 роги, видалив вуха і соски, приголомшив новою модифікацією.

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