Дівчина відмовилася виходити заміж за свого двоюрідного брата: родичі жорстоко помстилися

Дівчина просила, щоб родичі дали їй спокій, та навіть добилася судової заборони.

У Бредфорді, штат Західний Йоркшир, що у Великій Британії, дядько вбив свою 20-річну племінницю, бо вона відмовилася вийти заміж за свого двоюрідного брата.

Про це пише mirror.co.uk.

20-річна студентка біомедичного факультету Сомая Бегум була знайдена мертвою неподалік свого будинку. Її зарізали 11-сантиметровим загостреним металевим столярним інструментом, встромленим у праву частину грудей.

Вбивцею дівчини виявився її дядько, 52-річний Мохаммед Тарус Хан. Він та батько дівчини, коли Сомаї було 16 років, домовилися, що та вийде заміж за свого двоюрідного брата. Проте дівчина відмовилася це робити та добилася судової заборони - її дядько та батько повинні були припинити переслідувати дівчину.

Фото: mirror.co.uk

На момент смерті Сомая жила з бабусею та ще одним дядьком. Туди і прибув Мохаммед Тарус Хан. Він жорстоко вбив дівчину та викинув її тіло на пустир.

Адвокат Хана, Зафар Алі, заявив, що дівчина належала до релігійної громади, де дозволяють "кровну помсту". Суд наголосив, що жодні релігійні переконання не можуть виправдати вбивство молодої дівчини, а тому визнав її дядька винним у вбивстві. Невдовзі суддя оголосить вирок.

Нагадаємо, у Великій Британії в місті Барроу-ін-Фернесс 22-річна дівчина вигадала історію про зґвалтування , щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

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