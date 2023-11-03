Дівчина виходить заміж за колишнього зведеного брата: "Розбила серце тата" (фото)

Майбутня наречена "розбила серце своєму батькові", вирішивши вийти заміж за свого колишнього зведеного брата, попри їхнє складне минуле.

Про це пише Mirror.

Пара, яка у дитинстві постійно сварилася, що призвело до розпаду шлюбу їхніх батьків, возз'єдналася на вечірці через 10 років після того, як їхні батьки розлучилися, і виявила, що між ними є іскра.

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25-річний жінка поділилася на Reddit: "Мій батько був одружений чотири рази, тричі від моменту мого народження. Жоден із цих шлюбів не тривав довго. Коли мені було 13, він одружився з Еммою, яка буквально є найкращою жінкою, яку я колись зустрічала. Моє дитинство було таким безладним, і я навіть не можу відплатити за те, що вона зробила для мене. Емма мала 15-річного сина Брендона. Ми з Брендоном не ладнали. Я була дуже неслухняною дитиною, в основному через жорстоке поводження, що відбувалося в будинку моєї мами, про що він, очевидно, не знав, але ми просто жахливо сварилися. Ми робили багато речей, щоб роздратувати одне одного. В основному, це просто були дурні витівки, але деякі з них були серйозними. Мій батько та Емма розлучилися, коли мені було 16. За межами нас із Брендоном відбувалася драма, але ми безперечно додали стресу у стосунки".

Попри все, вона підтримувала зв'язок зі своєю колишньою мачухою і навіть відвідувала барбекю вдома під час другого року навчання в університеті.

"Я побачила Брендона вперше за декілька років. Ми просто зійшлися і майже одразу почали зустрічатися. Це було майже п'ять років тому, і ми дуже скоро одружимося", - розповіла вона.

Хоча Емма спочатку почувалася "ображеною", зрештою вона дійшла цієї ідеї. Однак її батько мав зовсім іншу реакцію.

"Мій батько лютує, тому що він каже, що втратив Емму через нас, а вона була коханням всього його життя. Я не почуваюся особливо погано, тому що в дитинстві я діяла через обставини, які здебільшого були результатом його поганих рішень. Я виросла і відпустила усе, але я не почуваюся погано через те, що була неслухняним підлітком, яка не могла ужитися з Брендоном", — зізналася вона.

Зацікавлена дізнатися, чи винна вона в тому, що виходить заміж за свого колишнього зведеного брата, вона звернулася за порадою до Reddit. Ось що відповіли користувачі:

Твій батько не може звинувачувати дітей у своїй нездатності утримати дружину. Судячи з його послужного списку, він не збирався утримувати її надто довго, будь ви найкращими друзями чи смертельними ворогами

Він доросла людина, тому, зрештою, на ньому лежить відповідальність за те, щоб усе працювало, але я дуже розлютився б, якби я теж був на його місці

У розлученні немає вашої провини, і ваш батько не повинен вас звинувачувати. Якби Емма справді була коханням всього його життя, він міг би змусити це працювати

Нагадаємо, юзери сміялися в істериці, як мама зняла на камеру освідчення свого сина. Романтичний момент склався не зовсім так, як його собі уявляв майбутній наречений.

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