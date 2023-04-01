Дівчина випадково "перетворилася" на Фіону: що вона зі собою зробила (фото, відео)

Обличчя та навіть зуби блогерки позеленіли. Її чоловік був шокований.

TikTok-блогерка вирішила випробувати на собі лайфгак із Мережі у прагненні мати веснянки на обличчі, але щось пішло не так, і дівчина стала схожа на героїню фільму "Шрек" Фіону.

Процес "перевтілення" експериментаторка зафіксувала на відео та виклала в Мережу.

Багато дівчат мріють про веснянки на щоках і носі, адже це свіжає образ та робить вигляд обличчя молодшим. Окрім того, веснянки нерідко можна помітити на обличчях блогерів та моделей.

Зауважимо, що в Мережі давно поширюється лайфгак для отримання веснянок, які часто мають достатньо природній вигляд. Йдеться про прийом із хною, якою можна нанести на обличчя цятки. Проте іноді наслідки такого трюку можуть бути несподіваними.

Так трапилося і з цією TikTok-блогеркою. Вона нанесла хною безліч цяток на своєму обличчі та очікувала, що після змивання отримає милі і красиві веснянки. Натомість обличчя дівчини позеленіло, барвник в’ївся на віть у зуби і вона стала схожою на Фіону.

Тоді ж блогерка узялася наполегливо відмивати хну, що виявилося не надто простим завданням. Дівчина розсміялася, а її чоловік був шокований побаченим.

Невдалі веснянки таки вдалося змити. А після цього дівчина виклала в TikTok відео всього процесу, яке вже набрало понад півтора мільйона переглядів.

Скриншот з відео

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