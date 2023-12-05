Дівчина випадково проковтнула 20-сантиметрову зубну щітку: як так сталося (фото)

В Іспанії дівчина випадково проковтнула 20-сантиметрову зубну щітку.

Про це пише nypost.com.

Повідомляється, що 21-річна мешканка Гальдакано проковтнула всю свою зубну щітку після того, як витягла нею шматок їжі, який застряг у неї в горлі.

Вона заявила, що їла індичку 29 листопада, коли поперхнутися цією стравою. Задихаючись, її першим кроком було схопити зубну щітку, щоб спробувати виштовхнути індичку з горла, але вона зайшла надто далеко.

Іспанка пояснила, що їй треба було діяти швидко, оскільки поряд не було нікого, хто міг би допомогти.

"Оскільки ситуація ставала лише гіршою, я схопила перше, що змогла дістати – зубну щітку, щоб спробувати вибити їжу", - пояснила вона. "Я намагалася тримати її за щетину, але щойно перешкода була усунена, її просто засмоктало".

Потім дівчину терміново доправили до лікарні, хоча вона сказала, що не відчувала болю.

Дівчина випадково проковтнула зубну щітку / Фото: Newsflash

Вона згадала, як під час оформлення пояснювала своє "дивне" скрутне становище персоналу лікарні: "Вони всі почали носитися навколо і не могли в це повірити, доки не побачили рентгенівські знімки, і це дійсно було там".

Після тригодинного обстеження та діагностики хірурги змогли видалити стоматологічний пристрій протягом 40-хвилинної процедури, допоки пацієнтка перебувала під наркозом. Лікарям вдалося виловити інструмент, обв'язавши головку зубної щітки хірургічним шпагатом і витягнувши через стравохід — хірургічне втручання не знадобилося.

"Я прокинулася із зубною щіткою поруч зі мною на тумбочці", - сказала вона, додавши: "Я просто тішилася, що знову можу дихати".

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