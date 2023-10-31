Дівчина вирішила перетворитися на людину-кішку: який вона має вигляд (фото, відео)

Першу модифікацію тіла вона зробила в 11 років.

Італійка зазнала 20 модифікацій тіла, щоб реалізувати свою мрію про "перетворення" на кішку.

Про це пише nypost.com.

22-річна К'яра Делл'Абаті відома в Мережі як Айдін Мод. Захоплення модифікацією тіла протягом усього життя мешканки Риму почалося в 11 років, коли вона вперше зробила пірсинг та розтягла вуха.

Через п'ять років у неї було вже більше 72 пірсингів.

Зараз у К'яри понад 20 модифікацій тіла, зокрема перфоровані ніздрі, пірсинг верхньої губи діаметром 0,8 см та пірсинг внутрішньої статевої губи довжиною 1,6 см.

К'яра Делл'Абаті / Фото: instagram.com/aydinmod

Також дівчина перенесла блефаропластику - косметичну операцію з видалення зайвої шкіри або жиру з повік - і встановила десять підшкірних імплантатів на обох руках.

Щоб завершити свій образ, жінка-кішка також вставила чотири роги, шість генітальних намистин, а також зробила татуювання на очних яблуках і видалила соски.

К'яра Делл'Абаті / Фото: instagram.com/aydinmod

"Це божевілля - бачити, наскільки сильно може змінитися людське тіло і чого насправді можна досягти за допомогою модифікацій тіла", - прокоментувала вона.

Фанатка кішок сказала, що її постійний костюм на Геловін був натхненний тим, що люди порівняли її з кішкою, хоча насправді вона ніколи не планувала мати такий вигляд.

К'яра Делл'Абаті / Фото: instagram.com/aydinmod

Хоча італійка вже має котячі риси обличчя — зокрема, її загострені вуха, перманентне підведення для очей, імплантати на лобі та нігті, схожі на пазурі, — на неї ще чекає декілька процедур.

"Щоб досягти повного котячого вигляду, мені знадобиться підтяжка очей або кантопластика — операція зі створення більш витягнутих і мигдалеподібних очей — зміна форми зубів, розріз верхньої губи, додаткові наповнювачі", — пояснила Делл'Абате. "Я поставлю штуку під назвою трансдермальна, яка схожа на величезну мікродермалку, до якої можна прикріпити хвіст і напевно більше татуювань".

К'яра Делл'Абаті / Фото: instagram.com/aydinmod

Вона також планує розрізати перегородку носа.

Хоча постійне перебування під ножем може здатися болючим, Делл'Абате каже, що вона "більш-менш до цього звикла".

"Будь-які процедури дуже болючі, але біль тимчасовий і не має для мене великого значення", - пояснила вона.

Унікальний зовнішній вигляд зробив її магнітом для ненависників.

"Боже, допоможи нам усім", — прокоментував один критик відео TikTok, де Делл'Абате просовує роздвоєний язик крізь пірсинг на губі. "У мене так багато запитань… На жодне з яких я не хочу відповідати", — додав інший. Третій запитував: "Коли твоє життя пішло не так?".

Однак дівчина заявила, що не всі відгуки були негативними.

"Здебільшого я отримую багато доброти", - зазначила вона. "Люди пишуть мені про те, як сильно я надихаю їх бути вільними та змінила погляди на зовнішність та красу".

К'яра Делл'Абаті / Фото: instagram.com/aydinmod

Зрештою, Делл'Абаті розглядає свої модифікації як форму "самовираження", не засновану на сприйнятті інших.

"Завдяки модифікаціям тіла я можу вільно залишатися вірною собі, незалежно від того, що думають люди. Вони змушують мене почуватися добре, і це головне", - додала вона.

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