Дівчина вирішила перетворитися на людину-кішку: який вона має вигляд (фото, відео)

Першу модифікацію тіла вона зробила в 11 років.
Італійка зазнала 20 модифікацій тіла, щоб реалізувати свою мрію про "перетворення" на кішку.
Про це пише nypost.com.
22-річна К'яра Делл'Абаті відома в Мережі як Айдін Мод. Захоплення модифікацією тіла протягом усього життя мешканки Риму почалося в 11 років, коли вона вперше зробила пірсинг та розтягла вуха.
Через п'ять років у неї було вже більше 72 пірсингів.
Зараз у К'яри понад 20 модифікацій тіла, зокрема перфоровані ніздрі, пірсинг верхньої губи діаметром 0,8 см та пірсинг внутрішньої статевої губи довжиною 1,6 см.
Також дівчина перенесла блефаропластику - косметичну операцію з видалення зайвої шкіри або жиру з повік - і встановила десять підшкірних імплантатів на обох руках.
Щоб завершити свій образ, жінка-кішка також вставила чотири роги, шість генітальних намистин, а також зробила татуювання на очних яблуках і видалила соски.
"Це божевілля - бачити, наскільки сильно може змінитися людське тіло і чого насправді можна досягти за допомогою модифікацій тіла", - прокоментувала вона.
Фанатка кішок сказала, що її постійний костюм на Геловін був натхненний тим, що люди порівняли її з кішкою, хоча насправді вона ніколи не планувала мати такий вигляд.
Хоча італійка вже має котячі риси обличчя — зокрема, її загострені вуха, перманентне підведення для очей, імплантати на лобі та нігті, схожі на пазурі, — на неї ще чекає декілька процедур.
"Щоб досягти повного котячого вигляду, мені знадобиться підтяжка очей або кантопластика — операція зі створення більш витягнутих і мигдалеподібних очей — зміна форми зубів, розріз верхньої губи, додаткові наповнювачі", — пояснила Делл'Абате. "Я поставлю штуку під назвою трансдермальна, яка схожа на величезну мікродермалку, до якої можна прикріпити хвіст і напевно більше татуювань".
Вона також планує розрізати перегородку носа.
Хоча постійне перебування під ножем може здатися болючим, Делл'Абате каже, що вона "більш-менш до цього звикла".
"Будь-які процедури дуже болючі, але біль тимчасовий і не має для мене великого значення", - пояснила вона.
Унікальний зовнішній вигляд зробив її магнітом для ненависників.
"Боже, допоможи нам усім", — прокоментував один критик відео TikTok, де Делл'Абате просовує роздвоєний язик крізь пірсинг на губі. "У мене так багато запитань… На жодне з яких я не хочу відповідати", — додав інший. Третій запитував: "Коли твоє життя пішло не так?".
@aydinmod
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Однак дівчина заявила, що не всі відгуки були негативними.
"Здебільшого я отримую багато доброти", - зазначила вона. "Люди пишуть мені про те, як сильно я надихаю їх бути вільними та змінила погляди на зовнішність та красу".
Зрештою, Делл'Абаті розглядає свої модифікації як форму "самовираження", не засновану на сприйнятті інших.
"Завдяки модифікаціям тіла я можу вільно залишатися вірною собі, незалежно від того, що думають люди. Вони змушують мене почуватися добре, і це головне", - додала вона.
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