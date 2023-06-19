Дівчина витратила 150 тисяч доларів на "гіпержіноче тіло" і залишилась невдоволеною: фото до та після

Тепер жінка планує видаляти ребра для ще стрункішої талії.

23-річна модель витратила 150 тисяч доларів на "гіпержіноче тіло", проте вона стверджує, що і досі невдоволена результатом.

Про це пише dailystar.co.uk.

Дівчина витратила уже 150 тисяч доларів на своє тіло. І вона каже, що незадоволена своїм перетворенням. Красуня-брюнетка, яку шанувальники називають "AsianBarbieDDoll", народилася в Китаї, але переїхала до Лос-Анджелеса, США, якраз перед початком пандемії у 2020 році.

У Китаї 23-річна дівчина працювала візажистом і тренером у спортзалі, але, переїхавши до Сполучених Штатів, почала займатися моделінгом - і відтоді постійно змінює себе.

Модель на пластичні операції витратила 150 тисяч доларів. Фото до та після. / Фото: dailystar.co.uk

На запитання, які операції вона зробила, модель відповіла, що це цілий список: чотири операції з імплантації сідниць, чотири операції на грудях, зміна форми підборіддя, пластика подвійних повік і ліпосакція. Окрім цього, вона також зробила пластику губ і підборіддя, встановила вініри на зуби, провела епіляцію всього тіла та численні процедури по догляду за шкірою.

Говорячи про бажання досягти вигляду ляльки Барбі за допомогою хірургічного втручання, модель сказала, що намагається досягти "досконалості".

"Моє уявлення про гіпержіночний образ - це дівчина зі струнким тілом з неможливими вигинами, а не природними вигинами. Це ключовий момент, я не намагаюся виглядати природно - роками я намагалася досягти неймовірних пропорцій тіла, як у справжніх пластикових ляльок Барбі минулого", - сказала вона.

Жінка у майбутньому планує ще багато операції, зокрема хоче видалити ребра, щоб отримати ідеальну талію.

"Цього року я планую зробити операцію з імплантації підборіддя, а наступного року я планую зробити більші імплантати сідниць і грудей. Я розглядаю можливість зробити операцію з видалення ребер, щоб досягти неможливо крихітної талії. Я також зроблю більше ін'єкцій в губи", - сказала вона.

Зовнішність моделі в стилі Барбі допомогла їй створити велику кількість підписників на сайті OnlyFans, де вона заробляє гроші на своєму зовнішньому вигляді. Вона каже, що саме її шанувальники дають гроші на дорогі операції.

Нагадаємо, блогерку Джеймі Вайсберг, яка домоглася того, щоб відомі бренди шили одяг для жінок великих розмірів, не впустили до нічного клубу через "відвертий одяг".

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