Дівчина вийшла заміж за колишнього, який забув про розрив їхніх стосунків після струсу мозку – фото

Історія кохання пари зі штату Юта містила розрив, драматичний нещасний випадок, втрату пам'яті та сердечне возз'єднання, яке багато хто в Інтернеті порівнює з сюжетом до фільму.

Як пише People, Дженна Брозерсон вийшла заміж за свого теперішнього чоловіка Мітчелла через сім місяців після розриву – але лише тому, що струс мозку змусив його забути, що вони не були разом.

"Коли люди запитують нас про історію нашого кохання, це наша улюблена частина розповіді", - каже вона.

Дженна і Мітчелл, яким зараз по 27 років, дружили декілька місяців до того, як почали зустрічатися. Але в лютому 2020 року Дженна розірвала стосунки зі своїм тодішнім хлопцем, бо була "надто перевантажена життям".

Дженна і Мітчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Наступного дня Мітчелл катався на лижах на Бівер-Маунтін в штаті Юта, коли спробував зробити сальто, знепритомнів і прокинувся, коли парамедики везли його до лікарні. У нього був сильний струс мозку, і він одразу ж зателефонував Дженні з проханням забрати його, бо не міг сісти за кермо.

"Я подумала: "Чому він пише мені це? Я щойно порвала з ним", - згадує Дженна у відео, розміщеному на TikTok.

Виявляється, струс мозку Мітчелла змусив його забути, що вони розійшлися.

"Мітч продовжував писати мені повідомлення і намагався спілкуватися після струсу мозку, і я була збентежена, чому він продовжує писати мені, якщо ми розлучилися, - розповіла вона в інтерв'ю. Я подумала, що, можливо, він сприйняв заяву про те, що ми залишимося друзями, дуже серйозно. Дійшло навіть до того, що я сказала йому, що у мене і моїх сусідів по кімнаті був важкий день, і він прийшов і приніс нам морозиво".

Дженна і Мітчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Дженна дуже швидко зрозуміла, що зробила помилку, припинивши роман із Мітчеллом, і оцінила, яким "добрим і уважним" він продовжував бути.

"Я нервувала, щоб проковтнути свою гордість і запитати, чи буде він знову зустрічатися", - сказала Дженна, згадуючи, як отримала повідомлення від Мітчелла з пропозицією зустрітися в день, коли вона повернулася з весняних канікул.

Коли Дженна нарешті попросила його знову зустрічатися, вона зрозуміла, що він і гадки не мав, що вони не разом. Вона розповіла про їхній розрив, і хоча Мітчелл пам'ятав, що розмовляв з нею в машині того дня, він не міг пригадати, про що була розмова.

"Він подумав, що це було дуже смішно, і я відчула полегшення. Це полегшило процес відновлення стосунків, адже для нього ми ніколи не були не разом!" - поділилася Дженна.

Дженна і Мітчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Через п'ять місяців пара заручилася. Менш ніж через три тижні, 4 вересня 2020 року, вони одружилися.

"Під час промови мого чоловіка він говорив про те, що не пам'ятає розставання, але дуже вдячний за те, що врешті-решт все вдалося", - розповіла Дженна.

Дженна і Мітчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Нагадаємо, наречена з розбитим серцем увійшла до порожнього приміщення, оскільки майже 100 гостей не прийшли на її весілля. Пара зайшла до зали зі своїм сином та побачила лише п'ятьох гостей.

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