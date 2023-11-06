Дівчина вийшла заміж за пожежника, який врятував її від самогубства – фото

Три місяці тому вона збиралася накласти на себе руки.

Захоплива історія кохання розгорнулася між пожежником та жінкою, яка була на межі самогубства.

Як пише thethaiger.com, декілька місяців тому у Фучжоу, Китай, дівчина невпевнено стояла на краю будинку, розмірковуючи про те, щоб накласти на себе руки.

Поки вона вагалася, на місце події прибули екстрені служби, які намагалися врятувати їй життя.

Жінка запанікувала, коли рятувальники наблизилися, вона зісковзнула, але зуміла вхопитися за край. Рятувальник одразу кинувся витягувати її за руку. Поки він тримав її, другий висунувся з вікна знизу і міцно схопив дівчину за ногу. Проте ситуація залишалася нестабільною: єдиний невірний крок міг призвести до фатального падіння.

Дівчина вийшла заміж за пожежника, який її врятував / Фото: скриншот з відео

На щастя, усе завершилося добре. Усю рятувальну операцію було знято на відео та опубліковано в соціальних мережах мешканцями будинку навпроти.

Через три місяці після драматичної події жінка, яка колись збиралася накласти на себе руки, розповіла, що закохалася в пожежника, який її врятував. Пара одружилася.

Дівчина вийшла заміж за пожежника, який її врятував / Фото: скриншот з відео

Ця історія стала вірусною в Мережі:

Я рада почути таку милу історію кохання. Ця жінка, мабуть, стала набагато щасливішою після зустрічі зі своїм нинішнім чоловіком

Рятувальник став променем світла, яке розсіяло темряву в серці жінки. Я не знаю, через що вона пройшла, але сподіваюся, що вона більше довіряє своєму життю та живе здорове життя зі своєю коханою людиною

Я досить песимістична людина, тому розумію, який смуток, мабуть, зазнала ця жінка, обравши такий дурний шлях. Але все погане вже позаду, і кохання розквітає. Я бажаю їм щастя

Нагадаємо, жінка дізналася про суперечку чоловіка з колегами і хоче розлучення. Вона розповіла, у чому суть офісного парі.

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