Дівчина вийшла заміж за річку: вона пояснила причини та показала фото з весілля

У Великій Британії закохана у річку плавчиня вирішила одружитись із водоймою та навіть організувала весілля. Дівчина стверджує, що таким чином вона хотіла привернути увагу до забруднення ріки.

Про це пише dailystar.co.uk.

Меган Трамп закохалася в річку Ейвон, незважаючи на те, що це брудна водойма, яка викликає блювоту і забруднена людськими відходами. Вона стверджує, що вирішила організувати весілля з річкою, щоб таким чином продемонструвати людям, що вона готова дбати про забруднену водойму.

"Ми намагаємося поширювати інформацію про те, наскільки вона нечиста і чому вона така нечиста, тому ми хотіли зробити щось, що було б святкуванням того, чому річка все ще так важлива для нас усіх. І спробувати створити простір, щоб уявити, як вона може бути кращою в майбутньому, тому ми вирішили зробити весілля. Це дуже гарний спосіб відчути єднання та відсвяткувати кохання, об'єднати людей", - каже Меган.

Церемонія весілля з річкою / Фото: dailystar.co.uk

На запитання, чому весілля - найкращий спосіб змінити ситуацію, вона пояснила: "Це об'єднання людей разом, я думаю, що це було головним, і так, ми активісти, але ми також художники, тому ми хочемо, щоб це було щось красиве, на що можна було б дивитися, фотографувати і надихати людей через естетику на поверхневому рівні".

Меган Трамп додає, що вона виголосила обітницю річці та тепер планує змінити своє ім'я, додавши туди ще і Ейвон.

"Я розглядаю можливість змінити своє ім'я. Я збираюся додати Ейвон до свого другого імені - моє прізвище зараз Трамп, що дуже прикро, але, можливо, це не виглядає як величезна жертва. Ми хотіли зробити це офіційно, але за законом ви не можете одружитися з чимось, що не є іншою людиною", - каже активістка.

Фото з церемонії весілля дівчини та річки / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, у Бразилії чоловік одружився одразу із шістьома дружинами та стверджує, що головне у стосунках - це повага, а не кількість партнерів. Він також хоче, щоб полігамію врешті узаконили.

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