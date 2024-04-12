Дівчина вийшла заміж за вбивцю, який відбуває довічне ув'язнення – фото

Вона переконана, що одного дня він вийде на волю.

У США мама двох дітей, яка відновила роман зі своїм колишнім після того, як дізналася, що його засуджено до довічного ув'язнення, вийшла за нього заміж.

Про це йдеться в шоу Love Don't Judge.

Після пограбування з проникненням до будинку, що закінчилося вбивством, 21-річний Д'Маріт "Менні" Калбрет був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Але його шкільне кохання Монтреанна вийшла за нього заміж у в'язниці і переконана, що одного дня він вийде на волю.

Вона сказала: "У майбутньому багато чого чекає на нас. Він повернеться додому, я в цьому впевнена".

Монтреанна / Фото: Love Don't Judge

Хоча вони зустрічалися в старших класах, пара не бачилася, коли Менні був засуджений.

"Мене по-справжньому цікавили лише жінки, можна було майже вважати мене лесбійкою, коли я вчилася в старших класах, але я була зацікавлена в ньому. Він знав, що мені подобаються жінки, тому сказав: "Ти можеш зустрічатися з жінками, я не проти. Просто дай мені знати". Він сказав мені, що це нормально. Так у мене з'явилася маленька подружка – просто хтось, з ким я пустувала. Я розповіла йому про це, але все закінчилося тим, що це розійшлося школою, і люди заговорили про нього через це. Він почувався погано через те, що дозволив мені це зробити, і це спочатку розлучило нас", - пригадала вона.

Через декілька років вона випадково дізналася, що Менні опинився за ґратами.

Матір двох дітей розповіла: "Мені було дуже важко. Я розуміла, що він цього не заслужив і не заслуговує. Я просто дивилася на його звинувачення, дивилася на ситуацію і думала: "Це не він, що відбувається?".

Монтреанна зв'язалася з Менні через спільних друзів і попросила його зателефонувати їй. Через декілька тижнів він зателефонував: "Я відчувала, що моє серце буквально виривається з грудей. Я відчувала кожного метелика, який лише може бути на цій землі, у своєму животі".

Монтреанна і Менні відновили свій роман, і незабаром він їй освідчився. Інфлюєнсерка каже, що вони обоє дуже хвилювалися в день весілля: "Той день був дуже нервовим. Я завжди уявляла собі велике весілля, на якому буде більше людей".

Але щойно пара пережила спільне розчарування від того, що не змогла влаштувати видовищне весілля своєї мрії, вона організувала щасливу рутину щоденних відеодзвінків. Менні навіть вивчив мову жестів, щоб спілкуватися з сином Монтреанни, який страждає на аутизм.

Монтреанна / Фото: Love Don't Judge

Але їхні нетрадиційні стосунки неминуче стали об'єктом критики. Монтреанна поділилася деякими образливими коментарями, які вона отримала в TikTok та Instagram.

Вона сказала: "Люди говорять досить жахливі речі, на кшталт: "Уяви, як ти чекаєш, а коли він виходить, тебе зраджують і кидають" або "Я впевнена, що його сусід щоночі лазить у його трусах". Як думає більшість людей, стосунки з ув’язненим завжди мають негативний результат, але він повернеться додому, я в цьому впевнена".

Нагадаємо, 55-річна акторка завагітніла від 24-річного коханого, який у дитинстві дивився на неї по ТБ. Вона вдалася до ЕКЗ.

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