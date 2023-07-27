Дівчина влаштувала собі поминки у день народження: вона лежала в труні, а гості плакали (фото)

Так вона вирішила відсвяткувати 28-річчя.
У Сан-Паулу, Бразилія, дівчина прославилася своєю вечіркою з нагоди дня народження.
Про це пише nypost.com.
Граці Гервасіо відсвяткувала 28-річчя в стилі похорону. Іменинниця лежала в труні, а друзі та родина віддали їй шану.
Вона провела захід зі своєї труни, з яскравим макіяжем на обличчі і в прозорій довгій чорній сукні з відвертою чорною білизною під нею.
Поки дев'ять гостей Гервасіо оплакували її, дівчина вдавала з себе мертву і тримала букет білих лілій.
За словами іменинниці, вона хотіла, щоб святкування втілювало справжні поминки, із місцем, заповненим похоронними квітами, трунами та плакатами з її зображенням з ангельськими крилами. На кожному плакаті Граці була зображена у відвертому шкіряному костюмі.
На одному з плакатів було прощання: "Ми любимо тебе, Граці… Сумуємо за тобою".
Хоч би якою дивною не була концепція дня народження, Гервасіо подбала про те, щоб включити принаймні одну стандартну традицію свята — сріблясто-білий торт у формі серця.
Нагадаємо, "жінка-вампірка" зробила 49 модифікацій тіла та показала, який зараз має вигляд. Зокрема, Марія Хосе Крістерна вставила титанові роги і зататуювала очі.
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