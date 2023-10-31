Дівчина вперше пофарбувала волосся у чорний колір і ледь не померла: що сталося (фото)

Похід до салону краси може бути веселим і захопливим, але спроба однієї жінки змінити зачіску ледь не коштувала їй життя.

Про це пише Newsweek.

Лаура Вела мала невпізнанний вигляд після зміни кольору волосся, але із зовсім неправильних причин. Голова дівчини роздулася через алергію на фарбу.

Вела, якій тоді було 18 років, була госпіталізована через шість днів після того, як чорна фарба потрапила на її коріння, завдяки чому її перший та останній досвід фарбування волосся запам'ятався надовго. Через день після фарбування з'явилися такі симптоми, як свербіж і висока температура.

"Це дивно, тому що перукарка провела патч-тест, і нічого не сталося. Вона використовувала фарбу для волосся без аміаку, і зазвичай люди на це не реагують", - пригадала вона.

Лаура Вела / Фото: Newsweek

Лаура на той час була в гостях у сім'ї у Франції і вирішила, що хоче повернутися додому до Ноттінгема, Англія, з новою зачіскою. Наступного дня після відвідування салону вона почувалася погано дорогою додому з Франції. Вона пам'ятає, як "горіла" під час польоту.

"Це був лише початок. Наступного ранку я прокинулася з подушкою, просоченою гноєм. Це було огидно", - пригадала дівчина.

Лаура Вела / Фото: Newsweek

На її голові були пухирі, що спонукало жінку звернутися до медичного центру. Їй сказали прийняти антигістамінні препарати, щоб зменшити симптоми.

"Мій стан не покращав, насправді все стало набагато гірше. У мене з'явилися плями на шиї, а обличчя набрякло, - сказав Вела. - Я знову пішла до лікарів, і мені сказали, що я нічого не можу для себе зробити".

Лаура Вела / Фото: Newsweek

В цей момент Вела мала невпізнанний вигляд, тому що її голова вже не мала звичної форми. Дівчина продовжувала приймати антигістамінні пігулки та сподівалася, що все мине. На шостий день вона пішла на зустріч з подругою і їй стало дуже зле: "У мене почали набрякати горло та язик, і я щосили намагалася дихати. Моїй подрузі довелося викликати швидку допомогу!".

Вела, директорка по роботі з клієнтами, провела 10 днів у лікарні, де медики сказали їй, що вона могла померти.

"Було жахливо і ще страшніше усвідомлювати, що я двічі зверталася до лікарів, і ніхто мені не допоміг", - сказала вона.

Нагадаємо, чоловік, який народився без щелепи, нарешті знайшов своє кохання. У нього немає половини обличчя через рідкісне захворювання.

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