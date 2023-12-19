Дівчина, яка народилася без нігтів на лівій нозі, стала онлайн-сенсацією – фото, відео

Вона нарешті припинила комплексувати через своє захворювання.

Підліток з Теннессі, США, яка народилася без нігтів на лівій нозі, розповіла, як вона припинила почуватися потворною і стала онлайн-сенсацією.

Про це пише nypost.com.

Студентка коледжу Аннабель Андерсон страждає на синдром амніотичних перетяжок, рідкісного вродженого дефекту, який виникає, коли слизова оболонка амніотичного мішка ушкоджується під час вагітності, утворюючи нитки фіброзної тканини, які захоплюють плід або пуповину.

У випадку Андерсон ця пренатальна сітка заплутала її ліву ногу, залишивши її без декількох кісток та нігтів.

"Це просто частина того, ким я є; це те, що робить мене унікальною; немає причин соромитися цього чи засмучуватися через це", - сказала 18-річна дівчина Caters.

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот з відео

Спочатку лікарі були спантеличені вродженим захворюванням, яке зустрічається досить рідко – від 1 з 1200 до 15 000 живонароджень.

Тим часом батьки малюка були стурбовані тим, що це вплине на її рухливість, але, на щастя, це не так.

"Мої батьки були дуже стурбовані тим, що я не зможу ходити або щось таке, але я можу ходити, бігати і танцювати — я дуже вдячна. Мені справді пощастило, бо у багатьох випадках все набагато гірше", - поділилася вона.

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот з відео

Психічні наслідки відсутності нігтів на ногах були більш руйнівними.

"Раніше я почувалася самотньою. Коли я була маленькою, я ніколи не могла знайти нікого, схожого на мене", — нарікала блогерка, яка вигадувала виправдання тому, чому її пальці були "оголені". "Коли я навчалася в середній школі, я розповідала безлічі людей різні історії про те, чому я не маю нігтів на ногах, бо, напевно, мені просто набридло розповідати ту саму історію", — пригадала Андерсон. "Я розповіла одній дівчинці, що намазала пальці ніг арахісовим маслом, а мій собака їх злизав".

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот з відео

У результаті Андерсон почувалася вигнанкою доти, доки одного разу, на першому курсі, її не відмітили "мільйон разів" на відео з дівчинкою, у якої "теж не було нігтів на ногах".

"Її ступня мала ідентичний вигляд моїй, тому я надіслала їй повідомлення в Instagram, і з відтоді ми спілкувалися, і в нас було багато розмов про це. Це було справжнє божевілля, тому що я думала, що я буквально єдина у світі, у кого така ступня, але потім знайшла свою близнючку".

Її особливо приголомшило те, що нова подруга не почувалася невпевнено чи некомфортно через відсутність у неї нігтів на ногах. Натхнена усвідомленням того, що вона не одна, Андерсон вирішила наслідувати її приклад і "оприлюднити" все про свій стан у TikTok.

Гумористичні відеоролики мешканки Теннессі докладно описують її прагнення до "нормальних" пальців ніг, а також деякі неосвічені реакції на її надзвичайно босі ноги.

Зайве говорити, що ці кліпи знайшли відгук у роззяв в Інтернеті, деякі з яких розповіли, що страждають на те ж захворювання.

"Після того, як моє перше відео стало вірусним, я почала отримувати низку повідомлень від людей, які також казали, що вони не мають нігтів на ногах. Так чудово бачити, що тут так багато таких самих людей, як я. Це продовжувало надихати мене на створення відео", - поділилася вона.

Врешті-решт тіктокерка сподівається, що її контент допоможе надихнути інших прийняти свій унікальний стан.

Нагадаємо, померла ексрекордсменка з найдовших нігтів у світі. Лі Редмонд було 82 роки.

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