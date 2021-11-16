Дівчина з англійського міста почне болісне лікування, аби мати можливість займатися сексом

Дівчина ніколи не зможе стати мамою. Вона вирішила розповісти свою історію, аби підтримати жінок, які також мають цей синдром.

Дівчина з англійського міста Вервуд Кеннеді має рідкісний синдром Маєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера ( МРКГ) . У 20-річної дівчини відсутня матка, шийка матки та частина піхви. Вона ніколи не мала місячних і не зможе мати дітей. Вона вирішила розпочати болісну процедуру лікування, щоб розширити вагінальний канал лише для того, щоб вона могла займатися сексом.

Про це повідомляє видання Dailу Mail.

Про цей діагноз вона дізналася, коли їй було 17 років. З часом дівчина змирилася зі своїм діагнозом, який "змінив її життя". 20-річна дівчина сказала, що готова розпочати з наступного року болісне і незручне лікування, щоб розширити її вагінальний канал.

Кеннеді розповідає, що посміхається і сміється, коли їй кажуть, що їй пощастило, що у неї немає місячних, але зізнається, що їй насправді важко чути такі слова, оскільки вона ніколи не зможе стати мамою. Дівчина розповіла, що спочатку лікарі подумали, що у неї був синдром полікістозних яєчників. Вони відправили її на УЗД, а через годину повідомили, що у дівчини немає матки.

Хоча у Кеннеді немає місячних, але вона відчуває біль, схожу при місячних, через синдром MRKH. 20-річна дівчина сказала, що у неї є яєчники, тому вона може мати власних біологічних дітей від сурогатної матері. Кеннеді навчилася приймати цей діагноз і розглядає це як "сильну сторону", оскільки вона може підтримувати та допомагати іншим жінкам.

"У мене дуже короткий піхвовий канал і немає шийки матки чи матки. Мій вагінальний канал не розвинений належним чином. Тому я не можу займатися комфортним сексом без лікування або операції. Під час лікування використовуються розширювачі і починаєте з дуже-дуже крихітного, не більшого за розмір вашого мізинця та розтягування, щоб збільшити піхвовий канал, щоб, коли справа доходить до сексу, це було комфортно. Л ікування триватиме 20 хвилин двічі на день протягом мінімум трьох місяців", - розповідає дівчина.

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