Дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть – відео

Вона навчилася рухати кожною половинкою.
Майстриня тату зі США, яка роздвоїла собі язик, показала, як вона їсть.
Вій Дукетт завантажила у свій обліковий запис TikTok ролик, де вона їсть локшину, і користувачі не могли повірити своїм очам.
Дівчина навчилася рухати обома сторонами язика. У ролику вона хапає ним страву з виделки та закидує до рота.
@viiduquette Eating noodles is so fun now #tonguesplit #eatingramen #ramen #noodles #snake #blblbl #tonguetricks #grabbyhands ♬ Say whaaat? - Comedy
Публікація зібрала майже 8 млн переглядів та понад 240 тисяч вподобань. У коментарях користувачі написали, що Вій їх здивувала.
- Я не був готовий до такого
- Я ніколи не думала, що ці роздвоєні язики можуть робити такі речі
- Це справді має цікавий вигляд
Також дівчина розповіла, як вона перенесла процедуру. За її словами, за відчуттями це схоже на пірсинг.
"Весь процес виявився набагато простішим, ніж я очікувала, і зайняв лише 15 хвилин. Шви були найгіршими з усього. 2/10 болю через розріз. Мені пощастило. Особисто я мала набагато гірші стоматологічні процедури, тож, думаю, я була набагато більш підготовлена, ніж думала. Мені наклали шви на 7 днів. Біль не був сильним. Вуздечка в мене все ще є, вона йде праворуч", - поділилася Вій.
За її словами, після того, як операцію було зроблено, у неї почалося сильне слиновиділення і почав набрякати язик. Через 24 години язик був збільшеним, але біль все ще був для неї досить слабким. Через тиждень шви розійшлися, і набряк значно зменшився.
Незабаром вона почала намагатися рухати кожною частиною язика окремо.
Нагадаємо, в Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг. Дівчинку назвали "реінкарнацією індуїстської богині".
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