Дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть – відео

Майстриня тату зі США, яка роздвоїла собі язик, показала, як вона їсть.

Вій Дукетт завантажила у свій обліковий запис TikTok ролик, де вона їсть локшину, і користувачі не могли повірити своїм очам.

Дівчина навчилася рухати обома сторонами язика. У ролику вона хапає ним страву з виделки та закидує до рота.

Публікація зібрала майже 8 млн переглядів та понад 240 тисяч вподобань. У коментарях користувачі написали, що Вій їх здивувала.

Я не був готовий до такого

Я ніколи не думала, що ці роздвоєні язики можуть робити такі речі

Це справді має цікавий вигляд

Також дівчина розповіла, як вона перенесла процедуру. За її словами, за відчуттями це схоже на пірсинг.

"Весь процес виявився набагато простішим, ніж я очікувала, і зайняв лише 15 хвилин. Шви були найгіршими з усього. 2/10 болю через розріз. Мені пощастило. Особисто я мала набагато гірші стоматологічні процедури, тож, думаю, я була набагато більш підготовлена, ніж думала. Мені наклали шви на 7 днів. Біль не був сильним. Вуздечка в мене все ще є, вона йде праворуч", - поділилася Вій.

За її словами, після того, як операцію було зроблено, у неї почалося сильне слиновиділення і почав набрякати язик. Через 24 години язик був збільшеним, але біль все ще був для неї досить слабким. Через тиждень шви розійшлися, і набряк значно зменшився.

Незабаром вона почала намагатися рухати кожною частиною язика окремо.

Нагадаємо, в Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг. Дівчинку назвали "реінкарнацією індуїстської богині".

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