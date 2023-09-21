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Дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть – відео

Дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
234
Час на прочитання
2 хв
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Дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть – відео

Вій Дукетт / Фото: скриншот з відео

Вона навчилася рухати кожною половинкою.

Майстриня тату зі США, яка роздвоїла собі язик, показала, як вона їсть.

Вій Дукетт завантажила у свій обліковий запис TikTok ролик, де вона їсть локшину, і користувачі не могли повірити своїм очам.

Дівчина навчилася рухати обома сторонами язика. У ролику вона хапає ним страву з виделки та закидує до рота.

@viiduquette Eating noodles is so fun now #tonguesplit #eatingramen #ramen #noodles #snake #blblbl #tonguetricks #grabbyhands ♬ Say whaaat? - Comedy

Публікація зібрала майже 8 млн переглядів та понад 240 тисяч вподобань. У коментарях користувачі написали, що Вій їх здивувала.  

  • Я не був готовий до такого
  • Я ніколи не думала, що ці роздвоєні язики можуть робити такі речі
  • Це справді має цікавий вигляд

Також дівчина розповіла, як вона перенесла процедуру. За її словами, за відчуттями це схоже на пірсинг.

"Весь процес виявився набагато простішим, ніж я очікувала, і зайняв лише 15 хвилин. Шви були найгіршими з усього. 2/10 болю через розріз. Мені пощастило. Особисто я мала набагато гірші стоматологічні процедури, тож, думаю, я була набагато більш підготовлена, ніж думала. Мені наклали шви на 7 днів. Біль не був сильним. Вуздечка в мене все ще є, вона йде праворуч", - поділилася Вій.

За її словами, після того, як операцію було зроблено, у неї почалося сильне слиновиділення і почав набрякати язик. Через 24 години язик був збільшеним, але біль все ще був для неї досить слабким. Через тиждень шви розійшлися, і набряк значно зменшився.

Незабаром вона почала намагатися рухати кожною частиною язика окремо.

Нагадаємо, в Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг. Дівчинку назвали "реінкарнацією індуїстської богині".

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Дата публікації
Перегляди
234
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