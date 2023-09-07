Дівчина з великими грудьми зменшила їх хірургічним шляхом: відео до і після

Вона нарешті почувається щасливою.
Жінка, яка зробила операцію зі зменшення грудей, розповіла про свою трансформацію, яка змінила її життя.
У Амби Роуз "завжди" були великі груди, і вона страждала через це від підліткового віку.
У 18 років у дівчини навіть були проблеми з одягом. Також її непокоїли біль у спині, труднощі з бігом і сексуалізація її тіла.
Вона вирішила піти на операцію, щоб зменшити розмір грудей, і тепер стала вірусною, поділившись своїм перетворенням.
У відеоролику TikTok, який зібрав тисячі переглядів, Роуз спершу показала, який мала вигляд до пластики. Вона одягнула білий топ та попозувала з двох ракурсів. У тому ж вбранні дівчина продемонструвала себе "нову".
@amba.rose WAIT FOR IT… before and after #breastreduction #breastreductionuk #surgerytiktok #surgeryuk #breastreductiontransformation #beforeandafter ♬ New Person, Same Old Mistakes - Tame Impala
"Я почуваюся абсолютно новою людиною", — зізналася вона.
Приголомшені результатом юзери засипали її компліментами у коментарях.
- О боже, ти маєш нереальний вигляд. Я так тішуся, що ти щаслива
- Навіть твоя усмішка стала набагато щирішою! Вау, ти надихаєш
- Ти сяєш! І після цього в тебе чудова усмішка
Нагадаємо, через невдалу мамопластику м'язи грудей жінки розірвалися навпіл і закотилися до шиї. Тепер у неї залишилися постійні проблеми з правою рукою, яка набула дивного кольору.
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