Дівчина з великими грудьми зменшила їх хірургічним шляхом: відео до і після

Жінка, яка зробила операцію зі зменшення грудей, розповіла про свою трансформацію, яка змінила її життя.

У Амби Роуз "завжди" були великі груди, і вона страждала через це від підліткового віку.

У 18 років у дівчини навіть були проблеми з одягом. Також її непокоїли біль у спині, труднощі з бігом і сексуалізація її тіла.

Вона вирішила піти на операцію, щоб зменшити розмір грудей, і тепер стала вірусною, поділившись своїм перетворенням.

У відеоролику TikTok, який зібрав тисячі переглядів, Роуз спершу показала, який мала вигляд до пластики. Вона одягнула білий топ та попозувала з двох ракурсів. У тому ж вбранні дівчина продемонструвала себе "нову".

"Я почуваюся абсолютно новою людиною", — зізналася вона.

Приголомшені результатом юзери засипали її компліментами у коментарях.

О боже, ти маєш нереальний вигляд. Я так тішуся, що ти щаслива

Навіть твоя усмішка стала набагато щирішою! Вау, ти надихаєш

Ти сяєш! І після цього в тебе чудова усмішка

Нагадаємо, через невдалу мамопластику м'язи грудей жінки розірвалися навпіл і закотилися до шиї. Тепер у неї залишилися постійні проблеми з правою рукою, яка набула дивного кольору.

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