Дівчина за день до весілля покинула нареченого і вийшла заміж за іншого: розгніваний чоловік вимагає повернути майже $10 тис

Дівчина за день до весілля покинула нареченого і вийшла заміж за іншого: розгніваний чоловік вимагає повернути майже $10 тис

Наречений дав ляпаса майбутній дружині.

В Індії за день до весілля наречена покинула коханого і вийшла заміж за іншого чоловіка. Причиною конфлікту стало те, що наречений дав ляпаса майбутній дружині.

Про це пише The Times of India.

Весілля інженера та аспірантки мало відбутися 20 січня. Але напередодні свята старійшини вирішили провести прийом за день до весілля 19 січня в Панруті, як це прийнято в деяких тамтешніх громадах.

Наречений та наречена у піднесеному настрої танцювали під музику, і все було чудово, доки до них не приєднався двоюрідний брат дівчини. Спочатку він узяв пару за руки і танцював разом з ними, а потім став між сестрою та її обранцем і поклав їм руки на плечі, чим викликав невдоволення нареченого.

Розгніваний чоловік відштовхнув наречену та її родича. Крім того, сім'я дівчини стверджує, що наречений дав їй ляпаса перед усіма гостями в залі.

Наречена розплакалася та скасувала весілля. Її батьки схвалили таке рішення. Протягом кількох годин після того, що сталося, їм вдалося знайти нового нареченого серед рідні, і наступного ранку пара зіграла весілля.

Наречений же в гніві подав заяву до поліції з вимогою провести розслідування та повернути йому 700 тисяч індійських рупій (9 406 дол.), які він витратив на весілля.

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